Dâvâ adamı Üstün dualarla anılıyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Faize karşı geliştirdiği ‘el birliği’ sistemiyle yüz binlerce kişiyi ev ve otomobil sahibi yapan büyük dava adamı Emin Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Emin Üstün’ün Hakk’a yürüyüşünün üzerinden bir yıl geçti.

1400’den fazla kişiye iş imkanı sundu

Üstün, iş görüşmesi için gittiği Ukrayna’da abdest aldıktan kısa bir süre sonra geçirdiği kalp kriziyle, ruhunu Rahman’a teslim etmişti. Naaşı Karacaahmet Mezarlığında medfun bulunan Üstün, Türkiye genelinde 120 şube ve 1400’den fazla çalışanıyla hizmet veren Eminevim’in kurucusuydu. 28 Şubat sürecindeki dik duruşu nedeniyle darbecilerin zulmünden payını alan Emin Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Emin Üstün, 15 Temmuz FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı da milli iradeden yana tavır almış ve cuntacı alçaklara karşı büyük mücadele örneği sergilemişti.

AKİT TV’de Emin Üstün’ü anma programı

Hakk’a irtihalinin 1. yıldönümü münasebetiyle Akit TV’de ‘Emin Üstün’ü Anma Programı’ gerçekleştirildi. Programda Üstün’ün ülkesi ve milleti için verdiği mücadeleden pasajlar anlatılırken, canlı yayında video konferans sistemi ile konuklar ağırlandı. Programa konuk olan dostları ve sevenleri; Üstün’ün Türk halkı için yaptıklarını, mütevazı kişiliğini, hayırseverliği ile Türkiye’ye getirdiği faizsiz sistemi Akit TV’ye anlattı. Program akabinde merhum iş insanı Üstün’ün ruhu için yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’den sureler okundu ve dualar edildi.