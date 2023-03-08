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Yerel Datça’da trafik kazası: 2 yaralı
Yerel

Datça’da trafik kazası: 2 yaralı

Muğla’nın Datça ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 07:19:00 -
Datça’da trafik kazası: 2 yaralı

Muğla’nın Datça ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, Aktur Kurucabük mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris yönünden Datça'ya gelmekte olan bir lojistik firmasına ait 34 DA 964 plakalı kamyon Datça’dan Marmaris yönüne gitmekte olan 48 R 6632 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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