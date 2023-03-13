DASK’ın ödediği tazminat tutarı 3 milyar 350 milyon 905 bin 169 TL'ye ulaştı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) haftalık kamuoyu bilgilendirmesinde yer alan son verilere göre, kurumun ulaştığı hasar ihbar sayısı 362 bin 646, ödenen tazminat tutarı ise 3 milyar 350 milyon 905 bin 169 TL'ye ulaştı.
Konuya ilişkin DASK’dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Sigortalılarımıza destek olmak için tüm gücümüzle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ediyoruz.
Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 362.646 ve ödenen tazminat tutarı ise 3.350.905.169 TL'ye ulaştı.
DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz”