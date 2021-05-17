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Ekonomi Dark market nedir? Thodex mağdurların parası Dark markette mi?
Ekonomi

Dark market nedir? Thodex mağdurların parası Dark markette mi?

Son dakika kripto para borsası Thodex haberi: Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ederek milyonlarca dolarla yurt dışana kaçan Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in paketlenmesi için çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Thodex’e para kaptıran binlerce mağdur ise, Thodex’e yatırdıkları paraların nerede olduğunu sorguluyor. Yapılan açıklamaya göre, kripto paraların akıbetine Dark market ya da dark web ve dolandırıcılık ile fidye cüzdanlarına aktarımlar yapıldığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 14:26:00 - 2021-05-17 14:26:48
Dark market nedir? Thodex mağdurların parası Dark markette mi?

Blockchain teknolojileri şirketi Coinoxs, Thodex kullanıcılarından gelen yatırım hesabı bilgilerinin takip edilmesiyle kripto paraların akıbetine dair teknik bir araştırma raporu yayınladı. Sabah'ta yer alan habere göre, raporun ayrıntılarını aktaran Coinoxs kurucularından Can Azizoğlu, "Yaptığımız incelemelerde tespit ettiğimiz üzere müşteri cüzdanlarındaki bakiyeler farklı sıcak cüzdan adreslerine aktarılmış. Ancak henüz hangi cüzdanlara transfer edildiklerine dair bir bilgi yok. Öte yandan transfer edilen cüzdanları takip ettiğimizde tespit edebildiğimiz, daha önce internette bildirilmiş dark web (derin internet) veya dark market, dolandırıcılık ve fidye cüzdanlarına aktarımlar yapıldığı. Bu birçok dünya borsasının cüzdanlarına bakıldığında görülebilir ancak buradaki birçok müşteri cüzdanına bakıldığında aynı servislerin, sistematik olarak aktarım yaptığını tespit ettik" dedi.

Thodex mağdurların parası Dark markette mi?

Can Azizoğlu, "Thodex hesaplarını genel olarak incelendiğimizde BTC ve Ethereum ağları ve jetonlarının bilinmeyen cüzdanlara aktarıldığını görüyoruz. Kullanıcıların bizlere e-posta yoluyla gönderdiği yatırım hesaplarını herkese açık blok zinciri tarayıcılarından takip ettik. Yüksek miktarda Doge ve Stellar gibi otomatik aktarım cüzdanlarında bulunan bakiyelerin aktarıldıktan sonra stabil durumda olduğunu gördük. Hesaplarını incelediğimizde ise kullanıcı bakiyelerinin bir kısmının kendi hesaplarından boşaltıldığını ve Thodex'in sıcak veya soğuk cüzdanlarına otomatik olarak aktarıldığını gördük. Kullanıcı cüzdanları, paravan cüzdanlar vasıtasıyla kripto para borsası Binance'teki farklı hesaplara aktarıldığını tespit ettik" diye konuştu. Dark market nedir? Karanlık pazarlama anlayışında bilinçaltına yönelme durumu söz konusu fakat amaçları anlamında her iki yaklaşımın önemli ayrımlara sahip olduğunu belirtmek gerek. Karanlık pazarlama yöntemindeki en belirleyici unsurlardan bir tanesi ise marka ile bütünleşen alt etmenlerdir. 

 

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