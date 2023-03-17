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Dünya Darısı başımıza! Bir ülkede daha TikTok yasağı
Dünya

Darısı başımıza! Bir ülkede daha TikTok yasağı

Yeni Zelanda’da milletvekillerinin, TikTok uygulamasını kullanması yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 16:26:00 -
Darısı başımıza! Bir ülkede daha TikTok yasağı

Yeni Zelanda’da milletvekillerinin ve parlamentodaki çalışanların kullandığı kamuya ait telefonlarda Çin merkezli TikTok uygulamasının bulundurulması, ay sonu itibariyle yasaklanıyor.

Çinli sosyal medya platformu TikTok'un dünya çapında kullanıcı bilgilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği yönündeki endişeler giderek artıyor. Çin merkezli ByteDance şirketine ait TikTok'a bir yasak da Yeni Zelanda’dan geldi. Yeni Zelandalı milletvekillerinin ve parlamentodaki diğer görevlilerin kullandığı devlete ait telefonlarda TikTok uygulamasının kullanılmasına güvenlik gerekçesi nedeniyle yasak getirildiği duyuruldu. Ay sonu itibariyle yürürlüğe girecek yasağın, ABD ve İngiltere'deki gibi tüm hükümet çalışanları için değil, sadece parlamento binasındaki yaklaşık 500 kişi için geçerli olacağı vurgulandı. Parlamento Hizmetleri Başkanı Rafael Gonzalez-Montero, kararın hükümetin siber güvenlik uzmanlarının tavsiyesi üzerine alındığını açıkladı. Montero, “Bu karar, kendi uzmanlarımızın analizine ve uluslararası alandaki meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelere dayanarak verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins de gazetecilere telefonunda TikTok olmadığını söyleyerek, "O kadar modern ve modaya uygun değilim" dedi.

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