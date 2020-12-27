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Gündem Darbeci Hafter ‘savaşa hazır olun’ talimatı vermişti! Türkiye’den son dakika açıklaması
Gündem

Darbeci Hafter ‘savaşa hazır olun’ talimatı vermişti! Türkiye’den son dakika açıklaması

Libya'da darbeci Hafter'in Türkiye'ye karşı savaş için hazırlık yapılması yönündeki açıklamalarının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sert cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 12:41:00 - 2020-12-27 12:45:52
Darbeci Hafter ‘savaşa hazır olun’ talimatı vermişti! Türkiye’den son dakika açıklaması

Darbeci Hafter'in Libya'da bozguna uğramasının ardından yeniden Türkiye'ye karşı savaş çığırtkanlığı yapması gündeme oturdu. Hafter, "Tüm kuvvetlerimizi Libya'daki Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum." demişti.

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile resmi ziyarette bulunduğu Libya'da görevli Mehmetçik ile de bir araya geldi. Akar, Darbeci Hafter'in Türkiye ve TSK aleyhindeki sözlerine ilişkin, "Bu savaş suçlusu, cani yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın" dedi.

Yunanistan'a sert mesaj

Bakan Akar, ‘Her fırsatta durumu istismar eden Yunan komşularımız son derece provokatif, tahrikkar, gerilimi artırıcı, tırmandırıcı yol ve yöntemlere gidiyorlar. Kendi yaptıklarını kapatıp, bizim diyaloğa, barışçıl yöntemlere açık, uluslararası hukuka saygılı, daha önce anlaşmalar çerçevesindeki taleplerimizi bir şekilde bulandırıyorlar’ ifadelerine yer verdi.

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