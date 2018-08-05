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Danıştay'dan emsal karar: Kadının psikolojisi yeterli delil!

Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı özel kaleminde çalışan T.Ö., daire başkanının kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Valilik "yeterli delil olmadığı" gerekçesiyle soruşturma izni vermedi ancak Danıştay 1. Dairesi ise "kadının psikolojik durumu ve ağlaması yeterli delil" diyerek soruşturma açılmasına hükmetti.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:38
Danıştay'dan emsal karar: Kadının psikolojisi yeterli delil!

Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı özel kaleminde çalışan T.Ö., daire başkanının kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Valilik ‘yeterli delil olmadığı’ gerekçesiyle soruşturma izni vermedi. Danıştay 1. Daire ise soruşturma açılmasına hükmetti. T.Ö., görevinden alınarak önce öğrenci yurdunda temizlik görevlisi sonra da yemekhane görevlisi yapıldı.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, T.Ö. (28) daire başkanı H.H.S.’nin kendisini farklı zamanlarda odasına çağırarak, “Sevgilin var mı? Sevgilim olmayı ister misin? gibi cinsel içerikli konuşup kendisini taciz ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatırken, kamu görevinde bulunan H.H.S.’nin yargılanması için valilik makamından da soruşturma izni istedi. Konya Valiliği İl İdare Kurulu’nun verdiği kararda, “Adı geçen daire başkanı hakkında özel kalem sekreteri müştekinin taciz ile ilgili iddialarını doğrulayan, olaya şahit olmuş tanık beyanı bulanmadığı, müştekinin tanık olarak gösterdiği kişilerin ise olaya beraber şahit olmadıkları, müştekinin kendilerine anlattıkları doğrultusunda beyanda bulundukları, dolayısıyla ilgili hakkında cezai soruşturma açılmasını gerektirecek yeterli somut bilgi ve beyan bulunmadığı” denilerek H.H.S. hakkında soruşturma izni verilmedi.

BİR KADINDAN DAHA ŞİKÂYET

T.Ö., Danıştay’a başvurarak karara itiraz etti. Danıştay soruşturma açılmasına hükmetti. Danıştay’ın bu kararının ardından Konya 16. Asliye Ceza Mahkemesi, daire başkanı H.H.S. hakkında taciz suçlamasıyla davası açtı. Daire başkanı H.H.S. hakkında, aynı dairede stant görevlisi olarak çalışan kadın Y.Ç.’nin de taciz iddiasıyla şikâyette bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA AÇIP YEVMİYESİNİ KESTİLER

Şikâyetin ardından H.H.S. tarafından tehdit edildiğini ileri süren T.Ö., 30 gün Çağrı Üzerine Koruma Kararı da aldırdı. T.Ö.’nün isteği üzerine de görev yeri değiştirilerek Fen Bilimleri Enstitü Öğrenci İşleri’ne gönderildi. Şikâyetinden vazgeçmesi için uyarıldığı iddia edilen T.Ö., buradaki görevinden de alınarak önce Selçuk Üniversitesi Atatürk Öğrenci Yurtları’na temizlik görevlisi yapıldı, ardından da öğrenci yemekhanesine gönderildi. T.Ö. hakkında disiplin soruşturması da açılarak 2 gün yevmiye kesme cezası verildi. T.Ö., “Tacize uğrayan benim ancak sürgün edilen ve cezalandırılan da ben oldum. Psikolojim altüst oldu. Şikâyetimden vazgeçmem için baskı yapıyorlar, bırakıp gitmemi istiyorlar” dedi.

Tacizle suçlanan H.H.S. ise önce Mevlana Araştırmalar Enstitüsü Müdürü, ardından da Zirah Mühendisliği Çiftlik Müdürü yapıldı. Halen bu görevde bulunan H.H.S.’nin evli, 3 çocuğu, iki de torunu olduğu öğrenildi. Taciz suçlamalarını reddeden H.H.S., soruşturma kapsamında verdiği ifadede, “Hiçbir şekilde böyle bir konuşmam olmadı, iftira atılıyor” dedi.

DANIŞTAY: KADININ AĞLAMASI PSİKOLOJİSİ YETERLİ DELİL

Danıştay 1. Dairesi “kadının psikolojisi yeterli delil” diyerek emsal bir karara imza attı. Danıştay kararında, “Dosyanın incelemesinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda çalışan T.Ö.’yü odasına çağırarak cinsel tacizde bulunduğu, tanıkların anlatımı ile şüphelinin odasından çıktıktan sonra şikâyetçinin yüz ifadesine, ağlamasına ve psikolojik durumuna yönelik ifadeleri dikkate alındığında mevcut delillerin, atılı suç nedeniyle şüpheli hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşılmaktadır” denildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 14:38
  1. Konya
  2. Danıştay
  3. taciz

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