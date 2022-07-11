Dakikada 65 şimşek çakmıştı! Nedeni belli oldu

Prof. Dr. Orhan Şen, “Yaşadığımız, meteorolojik bir sistem yağışıydı. Günler öncesinden biliyorduk” diyerek İstanbul’u etkileyen havayı şöyle anlattı: “Marmara Bölgesi’nde yerde sıcak hava vardı. 1 haftadır İstanbul iyice ısınmıştı. Balkanlardan soğuk hava gelince çok kuvvetli kümülonimbus bulutları meydana geldi. Bu bulutlar da içerisine çok fazla su tutan bulutlardır. İstanbul üzerinde dün Şimşek ve yıldırım çoktu. Havai fişek atmış gibiydi. Nedeni de; ne kadar fazla yağmur yağarsa o kadar şimşek ve yıldırım yapar. Büyük bulutların alt tarafında ufak çaplı su damlacıkları oluyor. Yukarı kısmında ise büyük çaplı su damlaları oluyor. Büyük çaplılar pozitif elektrik yüklü, aşağıdakiler negatif yüklü oluyor. Bunlar birbirleriyle bulut içinde çarpışma ve sürtünmeden dolayı yükleniyorlar. Sonra bu yüklenmiş elektriği deşarj ediyorlar. Aralarında bu elektrik akımını geçiriyorlar, işte biz ona şimşek ya da yıldırım diyoruz. Elektrik negatiften pozitife doğru akıyor. O akma esnasında oradaki hava moleküllerini de parçalıyor. Basınç yapıyor. O da gök gürültüsü oluyor. Düzce ve Zonguldak’a kayacak bulutlar. Sonra da bu sistem terk ediyor bizi. Perşembe gününe kadar Marmara’da yağmur görülmüyor.”

'Elektrik yüklüydü'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Şube Müdürü Yüksel Yağan da “İstanbul bir süredir yağış almıyordu ve oldukça sıcaktı” diyerek şöyle devam etti:

“Sıcaklık mevsim normallerinin 1 derece üzerinde seyretti. Yurdumuzu, kuzeybatı kesimlerinden itibaren atmosferin üst seviyelerinde soğuk karaktere sahip bir hava sistemi etkiledi. Bu sistem hem Balkanlar hem Karadeniz üzerinden geldi. Doğu Karadeniz’e kadar etkili oldu. Atmosferin üst seviyeleri soğuk, alt seviyeleri sıcak. Atmosferik kararsızlık meydana geldi. Buna bağlı olarak da gök gürültülü, uzun süreli şimşek çakmaları meydana geldi, yıldırım düştü ve kuvvetli yağışlar gördük. 100 kilogramı geçen yağışlar gördük. Gelen sistem zaten elektrik yüklüydü. Bizdeki havayla karşılaşınca dikey gelişmeli elektrik yüklü konvektif fırtına bulutları oluştu. Bu nedenle çok sayıda şimşek çaktı. Tekrar olma ihtimali var önümüzdeki günlerde. Vatandaşlarımız Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın uyarılarını iyi takip etsinler. Evleri dere kenarındaysa, daha önce su basmışsa ona göre gerekirse evlerini bizim uyarı verdiğimiz süreçte terk etsinler. Bu sene yağışlı bir yaz geçiriyoruz maalesef.”