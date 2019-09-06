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DAKA’dan bölgeye 260 milyon TL destek

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından yürütülen mali destek programları, güdümlü proje desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve diğer destek mekanizmaları kapsamında fonlanan projeler yoluyla bölgeye 260 milyon TL’nin üzerinde destek sağlandı.

06 Eylül 2019 Cuma 09:08
DAKA’dan bölgeye 260 milyon TL destek

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından yürütülen mali destek programları, güdümlü proje desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve diğer destek mekanizmaları kapsamında fonlanan projeler yoluyla bölgeye 260 milyon TL’nin üzerinde destek sağlandı.


2009 yılından bu yana 10 yıldır TRB2 Bölgesi olarak adlandırılan Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinin kalkınması için önemli projelere imza atan DAKA, mali destek programları, güdümlü proje desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve diğer destek mekanizmaları kapsamında fonlanan projeler yoluyla bölgeye 260 milyon TL’nin üzerinde destek vererek bölgenin gelişimine katkı sağladı. Misyonu olan bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak için yeni projeleri hayata geçiren DAKA,Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde proje faydalanıcıları ve paydaşlarıyla birlikte kalıcı eserler inşa etti.


İHA muhabirine konuşan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, TRB2 Bölgesi’nde başlattıkları bazı projeler başarı ile hayata geçirilirken bazılarının da devam ettiğini ifade etti. Genel Sekreter Güray, “Güdümlü proje desteklerimiz kapsamında Van’da ’Van Kent Müzesi Projesi’, Muş’ta ’Muş İli Tarihi Çarşı Sağlıklaştırılması Projesi’ ve Bitlis’te ’Bitlis İli Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ devam ederken Hakkari’de ise ’Hakkari Kış Sporları Kapasite Geliştirme Projesi’ son aşamaya geldi. Bunların yanı sıra geçtiğimiz haftalarda 2 yeni güdümlü projemizin destek sözleşmesini imzaladık. Hakkari’de daha önce de çeşitli destekler vererek kapasitesini geliştirdiğimiz 2 bin 700 rakımlı ’Mergabütan Kayak Merkezimizin konaklama tesisi ihtiyacını ’Hakkari Kayak Turizmiyle Dünyaya Açılıyor Projesi’ ile Hakkari Valiliği ve İl Özel İdaresiyle birlikte destekleyerek karşılamış olacağız. Muş’ta bir Selçuklu eseri olan tarihi Murat Köprüsü çevresi için DAKA olarak geçtiğimiz yıl hazırladığımız projeyi bu yıl "Muş Tarihi Murat Köprüsü ve Çevresinin Turizme Kazandırılması Projesi’ adıyla hayata geçireceğiz” dedi.



“Proje kaynakları ajansın hesabında”


Başlattıkları birçok projenin yakın zamanda halkın hizmetine sunulacağına dikkat çeken Güray, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Mali destek programları, güdümlü proje desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programları ve diğer destek mekanizmaları kapsamında 260 milyon TL’nin üzerinde hibe desteği sağladık. Bölgesel çekim merkezi niteliğine sahip şehirlerin kapasitelerinin artırılmasını amaçlayan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamındaki iller arasında Van ilimiz de yer alıyor. Daha önce bu kapsamda Kurubaş mevkiinde faaliyet gösteren Tekstilkent, geçtiğimiz günlerde ziyarete açılan Van Urartu Müzesi, Fuar ve Kongre Merkezi, Gevaş Abalı Kayak Merkezi ve İncir Tur Gemi Alımı projelerini hayata geçirdik. Gemi alımı projesi kapsamında alınan 2 adet 70 kişilik katamaran tip deniz otobüsümüz halen Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmetlerine devam ediyor. Halihazırda ise Tuşba Belediyesinin yürütücüsü olduğu Tuşba İskele Sahil Rekreasyon 2. Etap Projemiz devam etmekte olup bu proje de kısa süre içerisinde tamamlanacak. Böylece, iskeleden kampüse uzanan hatta 1,3 kilometrelik bir sosyal alanı ilimize kazandırmış olacağız. Bahsettiğimiz bütün projelerin kaynağı şu an Ajansımızın hesabında hazır durumda. Bunların yanında, son olarak da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile birlikte iş fikirlerinin AR-GE çalışmalarına ve en nihayetinde ürüne dönüşmesi ve ticarileşmesi, Van’da katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkarılması ve bölgemizin girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkarılmasını hedeflediğimiz İnnovan Girişimcilik Merkezi Projesinin mimari tasarımı da bitmek üzeredir. Böylece, bölgemizdeki gençlerimize girişimcilik fikirlerini hayata geçirebilecekleri gerekli ortam ve imkanları sağlamak istiyoruz.”

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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