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Gündem Daha önce reddedilmişti! Kavala’nın bireysel başvurusu AYM Genel Kurulu’na sevk edildi
Gündem

Daha önce reddedilmişti! Kavala’nın bireysel başvurusu AYM Genel Kurulu’na sevk edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, Gezi Parkı davasında beraatine karar verildiği gün FETÖ’nün darbe girişimi davasında tutuklanan Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu Genel Kurula sevk etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:25:00 -
Daha önce reddedilmişti! Kavala’nın bireysel başvurusu AYM Genel Kurulu’na sevk edildi

Casuslukla suçlanan Kavala, "tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, dünkü toplantısında "başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevki"ne karar verildi. 28. maddesinin 3. fıkrası, ‘Bölümlerden birinin bir başvuruya ilişkin vereceği karar, önceden verilmiş bir kararla çelişecekse Genel Kurul tarafından karara bağlanması’ hükmünü içeriyor. Bu karar gereğince, Kavala’nın başvurusunu Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ele alacak. Kavala'nın daha önce yaptığı başvuru ise reddedilmişti.

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