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Dünya Tahran’dan Washington’a müzakere mesajı: Önce 7 şart kabul edilmeli
Dünya

Tahran’dan Washington’a müzakere mesajı: Önce 7 şart kabul edilmeli

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Tahran’dan Washington’a müzakere mesajı: Önce 7 şart kabul edilmeli

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri, ABD ile ciddi bir müzakere sürecinin değerlendirilebilmesi için Tahran’ın yedi şartının kabul edilerek uygulanması gerektiğini söyledi. Talepler arasında yaptırımların kaldırılması ve savaşın sonlandırılması da bulunuyor.

Tahran yönetimi, Washington ile olası görüşmelerin önüne ekonomik ve güvenlik alanlarını kapsayan yedi şart koydu. İran devlet televizyonuna konuşan Ali Bakıri, ABD’nin müzakere iradesini bu talepler doğrultusunda atacağı adımlarla göstermesi gerektiğini belirtti.

Bakıri, “ABD'nin müzakere ve adil bir anlaşmaya varma konusunda ciddi bir iradesi varsa, öne sürülen 7 şartı kabul etmeli ve bunları uygulamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Bu çerçevenin sunulmasının nedeninin ABD'nin geçmiş dönemdeki tutumu ve müzakere yükümlülüklerini defalarca ihlal etmesi olduğunu dile getiren Bakıri, ABD'nin geçen yıl ilkbaharda beş tur müzakerenin ardından ikinci savaşı başlattığını, sonbaharda diplomatik süreç devam ederken müzakere ilkeleriyle bağdaşmayan adımlar attığını ve kışın da görüşmeler sürerken İran lideri Ali Hamaney'e suikast düzenlediğini ifade etti.

İranlı yetkili, ABD'nin şartları kabul edip uygulaması durumunda ciddi bir müzakere sürecinin önünün açılıp açılmayacağının değerlendirilebileceğini belirterek, aksi halde Washington'un siyasi çıkarları için geçici bir anlaşma yapmayı, seçimlerin ardından ise yeniden baskı politikasına veya askeri müdahaleye dönmeyi amaçlıyor olabileceğini kaydetti.

Tahran yönetiminin Washington yönetimine ilettiği 7 şart arasında; deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi, tek taraflı yaptırımların kaldırılması, petrol ihracatı muafiyeti, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, nükleer maddelerin ülke içinde kalması ve savaşın sonlandırılması yer alıyor.

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