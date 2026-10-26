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Spor CANLI ANLATIM: Galatasaray - Fenerbahçe
Spor

CANLI ANLATIM: Galatasaray - Fenerbahçe

Yeniakit Publisher
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CANLI ANLATIM: Galatasaray - Fenerbahçe

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Galatasaray 1-0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.

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Galatasaray 2-0 Fenerbahçe

Devre Arası: İlk 45 dakika sonra erdi.

45' İlk yarının sonunda 1 dakika daha oynanacak.

44' GOL! Sol kanattan kullanılan uzun taç atışında Ederson ileri çıkarak topu yumrukla uzaklaştırdı. Sanchez ceza sahası dışından gelişine vurdu. Ceza sahasında gelen topa kafayla dokunan Osimhen ağları havalandırdı.

39' Batrakov'un pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Osimhen'in çaprazdan vuruşunda Ederson kıl payı kornere çeldi.

31' Sarı Kart: N. Kante

29' GOL! Barış'ın pasında ceza yayının sağından içeri giren Osimhen topla buluşan Osimen beklemeden şutunu çekti. Osimhen'in ceza sahasından yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti.

26' Sağ kanattan ceza sahasına giren Kante son çizgiye inerek içeri ortaladı. Ön direkte Sanchez'in ters vuruşunda direğe çarpan top kornere gitti.

25' Sol çaprazdan yapılan ortada ceza sahasında Osimhen'in kafa vuruşunda top auta gitti.

20' Oğuz kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Oğuz'un şutunda top az farkla dışarı çıktı.

19' Skriniar sol kanatta Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

19' Sarı Kart: D. Sanchez

15' Ceza sahasının solunda topla buluşan Barış çaprazdan vuruşunu yaptı. Barış'ın şutunda top kaleci Ederson'dan dönerek ceza sahasının sağındaki Osimhen'in önünde kaldı. Osimhen'in şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

13' Batrakov kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

10' Sarı Kart: I. Kahveci

4' Sallai ceza yayının gerisinden kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleyi düşündü. Sallai'nin şutunda baraja çarpan top kornere gitti.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

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