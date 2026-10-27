Derbi dış basında büyük ses getirdi: Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası utanç görüntüleri
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek haftayı lider tamamladığı maçın sonunda yaşananlar dünya basınında manşet oldu...
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek haftayı lider tamamladığı maçın sonunda yaşananlar dünya basınında manşet oldu...
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbi maçı dış basında da büyük ses getirdi. Karşılaşmanın ardından futbolcular arasında yaşanan kavga dünya basınında manşetlere taşındı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Derbiye dünya basını da büyük ilgi gösterdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular arasında çıkan arbede manşetlere taşındı. İşte dış basında Galatasaray - Fenerbahçe maçı yorumları…
The Sun (İngiltere): Galatasaray ve Fenerbahçe arasında, Mason Greenwood ve arkadaşlarının derbiyi kaybetmesinin ardından büyük bir kavga çıktı; yıldızlar birbirleriyle boğuşarak yere düştüler
Al Jazeera (Katar): İstanbul derbisinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük bir kavga çıktı
Sport (İspanya): Galatasaray - Fenerbahçe maçı bir başka utanç verici sahneyle sona erdi: kavgalar, kırmızı kartlar ve sahaya polis müdahalesi
Marca (İspanya): Osimhen, Galatasaray'a İstanbul derbisini kazandırdı "Victor Osimhen'in ilk yarıda attığı iki gol, Galatasaray'a İstanbul derbisinde galibiyeti getirdi. Okan Buruk'un takımı artık lig tablosunun zirvesinde tek başına yer alırken, Marco Asensio'dan yoksun Fenerbahçe altı puan geride kaldı."
L'Equipe (Fransa): Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından büyük bir kavga çıktı
"Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1'lik skorla kazandığı İstanbul derbisi, maçın bitiş düdüğünün ardından iki İstanbul kulübünün oyuncuları ve teknik ekibi arasında çıkan kavgayla damgasını vurdu."
Kicker (Almanya): Osimhen iki gol attı: Galatasaray derbiyi kıl payı kazandı
"Galatasaray, Fenerbahçe karşısında hak ederek kazandı. Cim Bom, 90 dakika boyunca oyuna hakim oldu ve haklı olarak 2-0 öne geçti. İkinci yarıda Fenerbahçe, ev sahibi takımın gol fırsatlarını değerlendirememesinin cezasını bir teselli golüyle verdi. Ancak Galatasaray yılmadı ve 2-1'lik galibiyeti rahatlıkla elde etti."
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