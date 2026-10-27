Balıkesir'de korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!
Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'de dün saat 16.00 sıralarında İzmir-Çanakkale yolu üzerinde Mustafa Özcan (40) idaresindeki 10 ARR 446 plakalı motosiklet, Edremit Devlet Hastanesi önünden gelerek Havran istikametine dönüş yaptığı sırada, F. S. yönetimindeki 35 BZL 640 plakalı otomobille çarpıştı.
MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü turizmci Mustafa Özcan, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.
TANINAN İSİMLERDEN BİRİYDİ
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev alan Özcan, Balıkesir Kent Konseyi Kültür, Sanat ve Turizm Çalışma Grubu ile Edremit Turizm İşletmecileri Derneği yönetiminde yer alan ve sosyal ve turizm hayatının tanınan isimlerindendi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23