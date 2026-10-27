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Balıkesir'de korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!

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Balıkesir'de korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Foto - Balıkesir'de korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!

Balıkesir'de dün saat 16.00 sıralarında İzmir-Çanakkale yolu üzerinde Mustafa Özcan (40) idaresindeki 10 ARR 446 plakalı motosiklet, Edremit Devlet Hastanesi önünden gelerek Havran istikametine dönüş yaptığı sırada, F. S. yönetimindeki 35 BZL 640 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Balıkesir'de korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!

MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü turizmci Mustafa Özcan, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Foto - Balıkesir'de korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!

TANINAN İSİMLERDEN BİRİYDİ

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Foto - Balıkesir'de korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev alan Özcan, Balıkesir Kent Konseyi Kültür, Sanat ve Turizm Çalışma Grubu ile Edremit Turizm İşletmecileri Derneği yönetiminde yer alan ve sosyal ve turizm hayatının tanınan isimlerindendi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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