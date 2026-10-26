  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne yaptıklarını gören şaşırdı! Tren istasyonunda iki keçi işe alındı Bilal Erdoğan: Öyle yapmasa Cumhurbaşkanımız başımızda 23 yıldır duramazdı! MHK’ya yönelik soruşturmada şok iddia! Hakemlik sınav soruları bilgisayarda çıktı! CHP’li belediyede fotomontaj skandalı! Bütçeyi eleştiren AK Partili ismi fotoğraftan sildiler! Mısır'dan Suudi Arabistan'ı mutlu edecek karar İşte Sincar’daki tarihi feshin detayları! 4 bin PKK’lı Irak ordusuna katılıyor Eli kanlı katil Ben-Gvir'in mitinginde kaydedildi! Siyonist İsrailli kadından Filistinlileri katletme çağrısı: “Gitmezlerse hepsini öldürürüz” ‘Baba, eğer beni duyuyorsan bir işaret gönder’ dedi, şok oldu! Mezarlıkta inanılmaz anlar… AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: TDT geçici değil kalıcı bir dış kolon Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e çağrı! Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir
Gündem Avrupa’yı alev alev yakan kriz İtalya’yı esir aldı! Fransa’dan sıçrayan gösteriler büyüyor: Milano’da asker sokağa indi!
Gündem

Avrupa’yı alev alev yakan kriz İtalya’yı esir aldı! Fransa’dan sıçrayan gösteriler büyüyor: Milano’da asker sokağa indi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Avrupa’yı alev alev yakan kriz İtalya’yı esir aldı! Fransa’dan sıçrayan gösteriler büyüyor: Milano’da asker sokağa indi!

Batı’nın süslü ambalajlarla örttüğü ekonomik çöküş ve hayat pahalılığı krizleri Avrupa sokaklarını savaş alanına çevirmeye devam ediyor. Fransa’da kontrolden çıkan gösterilerin İtalya’ya sıçraması üzerine İtalyan hükümeti çareyi sokaklara orduyu sürmekte buldu.

Fransa'dan sonra protestoların sıçradığı İtalya'da asker sokağa indi. Protesto gösterilerinin şiddetli bir şekilde devam ettiği Milano'da askeri araçlar şehir merkezine konuşlandırıldı.

Fransa'da hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin İtalya'ya sıçraması üzerine hükümet güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

 

ASKERİ ARAÇLAR ŞEHİR MERKEZİNDE

Şiddet olaylarının yaşandığı Milano'da askeri araçlar şehir merkezine konuşlandırılırken, ordunun seçkin birliklerinden 500 asker sokaklarda devriye gezmeye başladı.

Olayların önüne geçmek amacıyla eylemcilere yönelik ağır yaptırımlar getiren hükümet, mala zarar veren ve polise saldıranlara hapis ve yüksek para cezaları öngören yeni tedbirleri devreye soktu. Yağma endişesi nedeniyle Milano'daki pek çok mağaza kepenk kapatırken, ülke genelindeki protestolar gıda ve lojistik tedarikinde de aksamalara yol açıyor.

Shamonda virüsü ilk kez insanda görüldü: Fransa'da can alan virüs takibe alındı
Shamonda virüsü ilk kez insanda görüldü: Fransa'da can alan virüs takibe alındı

Sağlık

Shamonda virüsü ilk kez insanda görüldü: Fransa'da can alan virüs takibe alındı

Fransa’da Austen Fırtınası alarmı: 23 vilayette turuncu seviye
Fransa’da Austen Fırtınası alarmı: 23 vilayette turuncu seviye

Dünya

Fransa’da Austen Fırtınası alarmı: 23 vilayette turuncu seviye

Fransa'da beklenen gösteriler öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi
Fransa'da beklenen gösteriler öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi

Dünya

Fransa'da beklenen gösteriler öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi

Fransa alev alev! 135 kişi gözaltına alındı
Fransa alev alev! 135 kişi gözaltına alındı

Dünya

Fransa alev alev! 135 kişi gözaltına alındı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23