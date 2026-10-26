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Gündem Avukat Yaşar Baş’tan dikkat çeken Batı analizi! "Students kelimesi Doğu’da Taliban, Batı’da demokrasi meleği oluyor!"
Gündem

Avukat Yaşar Baş’tan dikkat çeken Batı analizi! "Students kelimesi Doğu’da Taliban, Batı’da demokrasi meleği oluyor!"

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Avukat Yaşar Baş’tan dikkat çeken Batı analizi! "Students kelimesi Doğu’da Taliban, Batı’da demokrasi meleği oluyor!"

Sırbistan’daki seçim sonuçları ve siyasi gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulunan Avukat Yaşar Baş, Batı dünyasının kavramlar üzerindeki ikiyüzlü standardını gözler önüne serdi.

Sırbistan’da seçimi kazanan "Studentski" grubunun ismine dikkat çeken Baş, dil oyunlarıyla yürütülen küresel algı operasyonunu sert sözlerle eleştirdi.

"Batı'nın cici çocuğu olunca adı 'Öğrenci' oluyor!"

Avukat Yaşar Baş, X (önceden Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Sırbistan’da seçimi kazanan Studentski (Öğrenciler) grubunun İngilizce adı Students… Aynı kelimenin Peştuca tam karşılığı TALİBAN… Ama Batı’nın sevimli çocuğu olunca adı hemen Studentski/Students/Öğrenciler olup işin içinden çıkılıyor…"

Av. Yaşar Baş'ın bu tespiti, Batılı odakların Doğu toplumlarında terör ve kargaşayla özdeşleştirdiği kavramları, kendi menfaatlerine uygun hareket eden yapılara gelince nasıl "özgürlükçü ve sevimli" ambalajlarla sunduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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