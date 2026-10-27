Derbi sonrası futbolcular birbirlerine girdi! Sahaya polis girdi

RAMS Park’ta derbinin bitiş düdüğüyle başlayan tartışma, iki takımın futbolcularının da katılmasıyla büyüdü. Çok sayıda polis sahaya girerken oyuncuları birbirinden ayırmakta güçlük çekti. Gerginliğin ardından hakem Atilla Karaoğlan, iki kırmızı ve iki sarı kart gösterdi.

SON DÜDÜĞÜN ARDINDAN GERGİNLİK BÜYÜDÜ

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki karşılaşmanın ardından ilk tartışma, Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaraylı Roland Sallai arasında yaşandı. Diğer futbolcuların da dahil olduğu olaylar sırasında Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown da karşı karşıya geldi.

Karaoğlan, Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown’a kırmızı kart gösterdi. Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai ise sarı kartla cezalandırıldı.

SOYUNMA ODASINA POLİS KORİDORUNDAN GİTTİLER

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gerginliğin yatıştırılmasının ardından Fenerbahçeli futbolcular için sahada güvenlik koridoru oluşturuldu. Sarı-lacivertli oyuncular, polislerin arasından geçerek soyunma odasına yöneldi.

Galatasaraylı futbolcular ise sahada kalarak galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

OSIMHEN’İN İKİ GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

Galatasaray’ın galibiyet gollerini 29 ve 44. dakikalarda Victor Osimhen attı. Fenerbahçe, 62. dakikada İrfan Can Kahveci ile farkı bire indirse de karşılaşma sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla puanını 22’ye çıkaran Galatasaray, Süper Lig’de liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 16 puanda kaldı.