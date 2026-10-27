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Siyaset Antalya’da üç CHP’li belediye başkanı için AK Parti’ye geçiş iddiası
Siyaset

Antalya’da üç CHP’li belediye başkanı için AK Parti’ye geçiş iddiası

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Antalya’da üç CHP’li belediye başkanı için AK Parti’ye geçiş iddiası

Gazeteci Sinan Burhan, Kepez, Demre ve Korkuteli belediye başkanlarının önümüzdeki günlerde AK Parti’ye katılabileceğini öne sürdü. İddiada adı geçen Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, 21 Ekim’deki açıklamasında parti değiştirme gündeminin bulunmadığını belirtmişti.

Antalya’da CHP’den seçilen üç ilçe belediye başkanının siyasi geleceğine ilişkin iddia, yerel siyasette transfer tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Gazeteci Sinan Burhan’ın ortaya attığı iddiaya ilişkin henüz resmi bir katılım açıklaması yapılmadı.

KEPEZ, DEMRE VE KORKUTELİ İÇİN ÖNE SÜRÜLDÜ

Burhan, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran’ın önümüzdeki günlerde AK Parti’ye geçebileceğini ileri sürdü.

İddiada adı geçen üç belediye başkanı da 31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı olarak seçimi kazanmıştı.

FAHRİ DURAN DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, 21 Ekim’de yaptığı açıklamada AK Parti yetkilileriyle görüştüğünü ve belediye hizmetleri kapsamında destek aldığını doğrulamıştı.

Ancak Duran, bu temasların parti değişikliği anlamına gelmediğini belirterek o aşamada CHP’den istifa etme veya AK Parti’ye katılma yönünde bir gündeminin bulunmadığını ifade etmişti.

Üç belediye başkanının AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddia henüz resmiyet kazanmazken, belediye başkanları ve parti yönetimlerinden gelecek açıklamalar bekleniyor.

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