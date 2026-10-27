Kağıthane'de sırtına tornavida saplamıştı: Olayın nedeni ortaya çıktı!

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ Şüphelilerin yakalanmasının ardından kavganın geçmişte yaşanan gönül ilişkisi nedeniyle çıktığı öğrenildi. Asya K.’nin, 3 yıl ilişki yaşadığı Şahin E.’den evli olduğunu öğrenmesinin ardından ayrıldığı, daha sonra Cemal Ç. ile sevgili olduğu belirtildi. Şahin E.’nin haber göndererek Asya K. ile konuşmak istediği, ancak kadının görüşmeyi kabul etmediği öğrenildi. Olay günü Cemal Ç.’nin evin önünde bulunduğu sırada Şahin E. ve yanındakilerin tesadüfen buradan geçtiği belirtildi. Asya K., bu sırada tacize uğradığını ve Cemal Ç.’nin de yaşananları gördüğünü öne sürdü. Ardından taraflar arasında tartışma çıktığı öğrenildi.