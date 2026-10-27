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Kağıthane'de sırtına tornavida saplamıştı: Olayın nedeni ortaya çıktı!

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Kağıthane'de sırtına tornavida saplamıştı: Olayın nedeni ortaya çıktı!

İstanbul Kağıthane'de evli olduğunu öğrendikten sonra sırtından tornavidayla ağır yaralayan Asya K.(28), 14 gün süren takibin ardından yakalandı.

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Foto - Kağıthane'de sırtına tornavida saplamıştı: Olayın nedeni ortaya çıktı!

Olay, 11 kim Pazar günü saat 14.00 sıralarında Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asya K. ile Şahin E. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya kadının sevgilisi Cemal Ç., Sercan Ç. (34) ve Şahin E.’nin yanında bulunan Deniz E. (37) ile Eren Uygar E. (23) de dahil oldu.

#2
Foto - Kağıthane'de sırtına tornavida saplamıştı: Olayın nedeni ortaya çıktı!

SIRTINDAN TORNAVİDAYLA YARALADI Tartışmanın büyümesi üzerine Asya K., eski sevgilisi Şahin E.’yi sırtından tornavidayla yaraladı. Ağır yaralanan Şahin E., Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahin E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

#3
Foto - Kağıthane'de sırtına tornavida saplamıştı: Olayın nedeni ortaya çıktı!

14 GÜN SONRA YAKAYI ELE VERDİ Şahin E.’nin şikayetçi olduğu olayın ardından Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olayın şüphelileri Asya K. ile Sercan Ç.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatarak evini izlemeye aldı. Şüphelilerin evlerini 14 gün boyunca izleyen polis ekipleri, dışarı çıktıkları sırada Asya K. ile sevgilisinin kardeşi Sercan Ç.’yi yakaladı. Yakalanan Asya K. ile Sercan Ç., emniyete götürüldü.

#4
Foto - Kağıthane'de sırtına tornavida saplamıştı: Olayın nedeni ortaya çıktı!

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ Şüphelilerin yakalanmasının ardından kavganın geçmişte yaşanan gönül ilişkisi nedeniyle çıktığı öğrenildi. Asya K.’nin, 3 yıl ilişki yaşadığı Şahin E.’den evli olduğunu öğrenmesinin ardından ayrıldığı, daha sonra Cemal Ç. ile sevgili olduğu belirtildi. Şahin E.’nin haber göndererek Asya K. ile konuşmak istediği, ancak kadının görüşmeyi kabul etmediği öğrenildi. Olay günü Cemal Ç.’nin evin önünde bulunduğu sırada Şahin E. ve yanındakilerin tesadüfen buradan geçtiği belirtildi. Asya K., bu sırada tacize uğradığını ve Cemal Ç.’nin de yaşananları gördüğünü öne sürdü. Ardından taraflar arasında tartışma çıktığı öğrenildi.

#5
Foto - Kağıthane'de sırtına tornavida saplamıştı: Olayın nedeni ortaya çıktı!

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Gözaltına alınan Asya K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cemal Ç.'nin kardeşi Sercan Ç. ise emniyetteki ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olay anına ait cep telefonu görüntülerinde bir kişinin, "Bu mahallede uyuşturucu sattırmayacağım." diye bağırarak küfür ettiği anlar görülüyor. Bu sözlerin mahalle sakinlerini kışkırtmak amacıyla söylendiği de öğrenildi.

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