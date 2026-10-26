TGB Başkanı'ndan flaş sözler: İsrail'deki seçimin sonucunu biliyoruz

TGB, İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak genel seçimler öncesi Ankara'daki İsrail Büyükelçilik Konutu önünde basın açıklaması yaptı. Eylemde Türk bayraklarının yanı sıra Yemen, İran ve Filistin bayrakları da açıldı. TGB üyeleri, terör rejimi İsrail’deki seçimlere ilişkin tepkilerini dile getirirken İsrail’in Filistin’e yönelik soykırımını eleştirdi.

TGB Genel Başkanı Mirza Çelik, İsrail’i "mazlumların en büyük düşmanı, zalimlerin en zalimi, çocuk katili" sözleriyle nitelendirdi. Çelik, İsrail’deki seçimlerin sonucunu beklemediklerini belirterek, "Bizler sonuç için seçimlerin gerçekleşmesini beklemiyoruz. Çünkü katillerin, soykırımcıların demokrasisine hiç ama hiç itimat etmiyoruz" dedi.

Çelik, İsrail’in bölgedeki politikalarını Yemen, İran ve Filistin üzerinden değerlendirerek, İsrail’in bölgede giderek daha fazla dirençle karşılaştığını vurguladı. Çelik, "İstediğiniz sandığı kurun, istediğiniz oylamayı yapın. Ey İsrail sen kaybettin. Senin abin, senin hamin, senin liderin ABD de kaybetti" dedi.

ZALİMİN DOSYASINI AÇIYORUZ

İsrail’in yıllardır Filistinlileri topraklarından etmeye çalıştığını ifade eden Çelik, "Her türlü ahlaksızlığınıza, utanmadan yaptığınız tüm saldırılara, çocukları katledecek kadar gözünüzün kör olmasına rağmen siz kaybettiniz. Filistinliler kazandı. Bu saatten sonra İsrail’in siyonist politikalarla yaşaması imkânsızdır" dedi.

Bölgede İsrail’e yönelik tutumun değiştiğini ileri süren Çelik, "Bu coğrafyada soykırımcı, zalim İsrail’e müsamaha gösterecek hiçbir millet kalmamıştır" diye konuştu. Netanyahu’ya yönelik suçlamaları sıralayan Çelik, İsrail’e çağrıda bulunarak, "İsrail, haddini hududunu bileceksin. Hududunun, sınırlarının dışına çıkmaya çalıştıkça boğulursun" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ve siyonist politikaların İsrail’e zarar verdiğini savunan Çelik, Filistinlilerin topraklarını terk etmeyeceğini belirtti. Çelik, "Zalim Netanyahu’nun suç dosyasını açıyoruz: Netanyahu hangi suçlardan yargılanacak?" diyerek belgede sıralanan iddiaları okudu.

SEMBOLİK SANDIK

Çelik, Netanyahu’nun yargılanması gerektiğini savunarak, "Yargılanacaksın Netanyahu" dedi. Eylemin devamında İsrail’deki seçimleri simgeleyen bir sandık açıldı. Sandıktan oy pusulaları yerine kelepçe, mahkûm tulumu ve günlük çıkarıldı. Çelik, bu sembolik gösteriyle Netanyahu’nun seçim kürsüsü yerine mahkeme salonunda ve hapishanede olması gerektiği mesajını verdi. Seçimin sonucuna ilişkin değerlendirmesini yineleyen Çelik, "Bu seçimlerin sonucunda sana çıkan tek bir şey var Netanyahu: kaybetmek ve yargılanmak" ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının sonunda üzerinde Netanyahu’nun yüzünün bulunduğu ve yüzüne "X" işareti yerleştirilen görsellerin yapıştırıldığı balonlar, İsrail Büyükelçilik Konutu yönüne bırakıldı.