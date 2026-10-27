Gıda teröristleri son kullanma tarihi geçen 860 koli ayranı halka içireceklerdi
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Van’ın Edremit ilçesinde yapılan denetimlerde, tüketilmesi uygun olmadığı belirlenen 860 koli ayran imha edilerek piyasaya sürülmesi önlendi.
Van’ın Edremit ilçesinde yapılan denetimlerde, tüketilmesi uygun olmadığı belirlenen 860 koli ayran imha edilerek piyasaya sürülmesi önlendi.
Van'ın Edremit ilçesinde, son kullanma tarihinin geçtiği ve bozulduğu belirlenen 860 koli ayran imha edildi. Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü Toptancılar Sitesi'ndeki bir işletmede denetim yaptı.
Denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş 860 koli ayran tespit edildi.
Tüketici sağlığını korumak ve ürünlerin piyasaya sunulmasını önlemek amacıyla el konulan ayranlar, atık merkezinde imha edildi.