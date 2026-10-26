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Gündem Sofya’da kanlı suikast! Eski AP Milletvekili Slavi Binev evinde infaz edildi!
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Sofya’da kanlı suikast! Eski AP Milletvekili Slavi Binev evinde infaz edildi!

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Sofya’da kanlı suikast! Eski AP Milletvekili Slavi Binev evinde infaz edildi!

Bulgaristan’ın başkenti Sofya, spor ve siyaset dünyasını sarsan derin bir suikastla çalkalanıyor. Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Bulgaristan Tekvando Federasyonu Başkanı Slavi Binev, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da eski Avrupa Parlamentosu milletvekili ve Bulgaristan Tekvando Federasyonu Başkanı Slavi Binev, evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen üç şüpheli, Sofya dışındaki Trakya Otoyolu’nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden Eyüp Temiz hakkında cinayet suçlamasıyla işlem başlatılırken, olayın nedeni araştırılıyor.

SOFYA’DAKİ EVİNDE BAŞINDAN VURULDU

Olay, 24 Ekim Cumartesi günü Sofya’nın Pavlovo semtinde bulunan Binev’in evinde meydana geldi. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarın ardından adrese giden ekipler, 60 yaşındaki Binev’i başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, eski milletvekilinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÜÇ ŞÜPHELİ OTOYOLDA YAKALANDI

Bulgaristan polisi, olayın ardından yürüttüğü soruşturma kapsamında üç şüpheliyi Sofya dışındaki Trakya Otoyolu’nda durdurulan araçta gözaltına aldı. Şüphelilerin ikisinin Türk, birinin ise Bulgar olduğu belirtilirken, araçta iki ateşli silah ele geçirildiği bildirildi.

Bulgar basınında yer alan son bilgilere göre, şüphelilerden Eyüp Temiz hakkında cinayet suçlaması yöneltildi. Diğer iki şüphelinin ise ifadelerinin ardından soruşturma kapsamında tanık olarak kaldığı aktarıldı. Yetkililer, olayın arka planını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

TİCARİ İLİŞKİLER DE İNCELENİYOR

Soruşturmada, Binev ile şüpheli Eyüp Temiz’in ailesi arasında ticari bağlantılar bulunduğuna ilişkin bilgiler de gündeme geldi. Bulgar medyasına yansıyan haberlerde, tarafların şirket ortaklıkları ve inşaat projeleri üzerinden bağlantılı olduğu belirtildi.

Ancak ticari ilişkilerin cinayetin nedeni olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı. Bulgaristan polisi ve savcılığı, saldırının hangi nedenle gerçekleştirildiğini belirlemek üzere soruşturmayı sürdürüyor.

SİYASET VE SPOR DÜNYASINDA TANINAN BİR İSİMDİ

Slavi Binev, Avrupa Parlamentosunda milletvekilliği yapmasının yanı sıra Bulgaristan Tekvando Federasyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Eski sporcu olan Binev, Bulgaristan siyasetinde de uzun yıllar etkin isimler arasında yer aldı.

Cinayete ilişkin soruşturma devam ederken, olayın nedeni ve şüphelilerin bireysel rolleri yargı sürecinde netleşecek.

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