Boğazın rengi değişti! İstanbul Boğazı çamurla kaplandı
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Boğaz’ın rengini değiştirdi. Yağış sonrası çamurla kaplanan Boğaz’da oluşan iki renkli görüntü, havadan kaydedildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Boğaz’ın rengini değiştirdi. Yağış sonrası çamurla kaplanan Boğaz’da oluşan iki renkli görüntü, havadan kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Yağışların yoğunluğu sebebiyle oluşan çamurlar derelerden İstanbul Boğazı'na aktı.
Çamurla kaplanan deniz iki renge büründü.
Denizin çamurlu bölgeleri Beykoz'dan havadan görüntülendi.
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