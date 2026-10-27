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Türkiye
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Boğazın rengi değişti! İstanbul Boğazı çamurla kaplandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Giriş Tarihi:

Boğazın rengi değişti! İstanbul Boğazı çamurla kaplandı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Boğaz’ın rengini değiştirdi. Yağış sonrası çamurla kaplanan Boğaz’da oluşan iki renkli görüntü, havadan kaydedildi.

#1
Foto - Boğazın rengi değişti! İstanbul Boğazı çamurla kaplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

#2
Foto - Boğazın rengi değişti! İstanbul Boğazı çamurla kaplandı

Yağışların yoğunluğu sebebiyle oluşan çamurlar derelerden İstanbul Boğazı'na aktı.

#3
Foto - Boğazın rengi değişti! İstanbul Boğazı çamurla kaplandı

Çamurla kaplanan deniz iki renge büründü.

#4
Foto - Boğazın rengi değişti! İstanbul Boğazı çamurla kaplandı

Denizin çamurlu bölgeleri Beykoz'dan havadan görüntülendi.

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