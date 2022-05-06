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Yerel Dağa pancar toplamaya giden köylüler tipiye yakalandı
Yerel

Dağa pancar toplamaya giden köylüler tipiye yakalandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde güzel havayı fırsat bilerek dağa pancar toplamaya giden köylüler aniden bastıran kar yağışı ve tipiye yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 21:53:00 - 2022-05-06 21:55:09

Bitlis’in Hizan ilçesinde dağa pancar toplamaya giden köylüler, aniden bastıran kar yağışı ve tipiye yakalandı.

Hizan’ın Döküktaş köyüne bağlı Kayaş Mezrası’nda yaşayan köylüler, güzel havayı da fırsat bilerek dağa pancar toplamaya gitti. Bir süre pancar toplayan köylüler, havanın aniden bozması ile başlayan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Köylüler güçlükle dağdan indiler

 

Kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşayan köylüler, yanlarındaki hayvanları ile birlikte binbir güçlükle dağdan indi.

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