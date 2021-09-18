  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem DAEŞ'li sanık, iki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı
Gündem

DAEŞ'li sanık, iki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DAEŞ'in sözde yöneticilerinden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, Suriye'de iki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 19:48:00 -
DAEŞ'li sanık, iki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DAEŞ'in sözde yöneticilerinden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, Suriye'de iki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca DAEŞ'in 2016'da iki askeri şehit etmesine ilişkin soruşturması kapsamında, dün polis ekiplerince olayın emrini verdiği iddiasıyla gözaltına alınan J.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

J.A.A, 18 Haziran 2020'de gözaltına alınmış ve hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan dava açılmıştı. Zanlı, yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma dosyası ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla Gaziantep'e gönderilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay