DAEŞ'in 2014'te Sincar'dan kaçırdığı 6 Ezidi kurtarıldı

Terör örgütü DAEŞ'in, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesine yaklaşık 8 yıl önce düzenlediği saldırıda kaçırdığı 6 Ezidi'nin kurtarıldığı belirtildi.

Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi Müdürü Hüseyin Kaidi, Erbil merkezli Rudaw kanalına yaptığı açıklamada, DAEŞ tarafından 2014'te Sincar ve çevresinden kaçırılan 6 Ezidi'nin kurtarıldığını söyledi.

Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'a 3 Ağustos 2014'te saldıran DAEŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.

Sincar'da DAEŞ öncesi, üçte ikisini Ezidilerin, diğer bölümünü ise Sünni Kürt ve Arapların oluşturduğu yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

DAEŞ'in İşlediği Suçları ve Mağdurları Araştırma Kurulu Sorumlusu Şakir Mahmud Mirani, AA muhabirine 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Sincar'da toplamda 108 toplu mezar bulunduğunu, bunlardan 57'sinin açıldığını ve 324 kişinin kemiklerinin ailelerine teslim edildiğini belirtmişti.

Mirani, DAEŞ'in 1056'sı kadın toplam 2 bin 916 kişiyi kaçırdığını hatırlatarak, örgütün işlediği suçlarla ilgili şu ana kadar 5 bin 170 dava dosyasının oluşturulduğunu vurgulamıştı.

PKK, DAEŞ'i bahane ederek bölgeye konuşlandı

Terör örgütü PKK, 2014 sonrası DAEŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başlamıştı.

Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini DAEŞ'ten geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezi hükümetine bağlı birliklerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekilirken PKK da buradaki faaliyetlerini artırmıştı.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Sincar Anlaşması hala uygulamaya konulmadı.