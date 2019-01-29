DAEŞ yeni savaş sahasını açıkladı

DAEŞ, bir yıldan fazla bir süre sonra Somali'deki yapılanmasıyla ilgili 14 dakikalık yeni bir propaganda filmi yayınladı.

Yayınlanan kısa filmdeDAEŞ, bölgede yapılanmaya gittiğini duyurdu. Uzmanlar DAEŞ'ın Afrika'ya inerek burada EL Kaide yapılanmalarına darbe vuracağı görüşünde birleşiyor.

DAEŞ'e karşı bölgede varlık mücadelesi verecek iki örgüt bulunuyor. Bunlardan ilki Hareket eş-Şebab el-Mücahidin ile Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin örgütü.

Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin

Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin, El Kaide'nin Mali ve Batı Afrika'da faaliyet gösteren kolu olarak biliniyor.

Ensar Dine, İslami Mağrib El Kaidesi Sahra kolu, El Murabitun ve Ketibeti Macina gruplarının birleşmesinden doğan Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin, kuruluş bildirgesiyle birlikte El Kaide'ye bağlılık yemini etmişti. El Kaide Merkez Komutanlığı, grubun biatını kabul ettiğini belirten bir açıklama yayınladı.

DAEŞ yayınladığı 14 dakikalık video ile Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin'in kendilerine bağlı olduğunu duyuruyor. Fakat bu iddiayı örgüt içindeki tüm gruplar reddediyor.

Hareket eş-Şebab el-Mücahidin

Somali'de Federal Geçiş Hükümeti'ni ortadan kaldırmak için 2006'dan bu yana mücadele veren silahlı grup 'Harekât Eş Şebab Mücahidin' (Genç Mücahitler Hareketi) ismiyle de bilinen grup, İMB'den çok daha radikal bir örgüt kimliği kazanarak ortaya çıktı.

Bir yandan silahlı mücadelesine devam eden örgüt, 2008'de Somali halkıyla yakın temas kurmaya başladı. Örgüt liderleri çok sayıda kasabayı ziyaret ederek mitingler düzenledi ve yerel aşiret liderleriyle görüşmeler yapıldı.

Hızla güçlenen grup, yoksullara gıda ve para yardımı yaparken, otoritesini kuvvetlendirdi. Suriye ve Irak'ta gücünü yitiren DAEŞ 2018'in başından itibaren Harekât Eş Şebab Mücahidin üzerinde büyük yatırımlar yapmaya başladı.

Fakat örgütün içerisinde DAEŞ'in hakimiyetine karşı çıkanlar bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Eş-Şebab Sözcüsü Ali Mahmut Raci, ülkedeki DAEŞ mensuplarını yok etmeleri için örgüt üyelerine emir verildiğini duyurmuştu.

2015 yılında kendisini Somali'de organize etmek isteyenDAEŞ, Eş Şebab'tan sert karşılık bulmuştu. El Kaide'ye bağlı olan Eş Şebab yapılanması, grup içerisinden DAEŞ'e katılanları ve hatta DAEŞ'e sempati duyanları ağır şekilde cezalandırmış, birçok kişi fikir ayrılıklarından kaynaklanan çatışmalarda öldürülmüş ve tutuklanmıştı.

Eş Şebab birçok kez DAEŞ adına casusluk yaptıkları suçlamasıyla infazlar gerçekleştirmiş, İngiliz istihbaratının Somali'de DAEŞ'e destek olduğunu öne sürmüştü.

Tüm bunlara rağmen DAEŞ'in Hareket eş-Şebab el-Mücahidin içine sızma girişimlerinin başarılı olduğu son günlerde Eş-Şebab içindeki değişikliklerle gözle görülür hale geldi.