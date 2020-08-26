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Dünya DAEŞ, Esed rejimi mevzilerine sızdı! Çok sayıda rejim askeri öldü
Dünya

DAEŞ, Esed rejimi mevzilerine sızdı! Çok sayıda rejim askeri öldü

Terör örgütü DAEŞ ile Beşşar Esed rejimi arasında çatışmalar yaşandığı, çok sayıda rejim askerinin öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 15:16:00 -
DAEŞ, Esed rejimi mevzilerine sızdı! Çok sayıda rejim askeri öldü

Terör örgütü DAEŞ ve Beşşar Esed rejimi ile destekçileri arasında çatışmalar yaşandığı duyuruldu.

Yerel kaynakların aktardığına göre, Esed rejiminin kuşatmasındaki Suriye'nin doğusunda varlığını devam ettiren terör örgütü DAEŞ, Humus ili sınırları içindeki Badiya'da Beşşar Esed rejimi, İran'ın arka çıktığı yabancı terörist gruplar ile Rus özel kuvvetleriyle çatışmaya girdi.

Esed mevzilerine sızdılar, çok sayıda rejim askeri öldü

DAEŞ'li teröristlerin, Esed rejimi mevzilerine sızdığı, çıkan çatışmada ise çok sayıda rejim askerinin öldüğü, ardından ise Rusya'nın savaş uçaklarının DAEŞ'e saldırı yaptığı muhalif kaynaklar tarafından aktarıldı.

Çatışmaların ise devam ettiği açıklandı.

Deyrizor'un batısındaki çöl bölgesinde ve Humus'un doğusunda dağınık biçimde konuşlu bulunan DAEŞ, buralarda sık sık Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplara saldırıyor.

DAEŞ, Deyrizor ve Rakka'daki kalelerini kaybetmişti.

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