D vitamini ile zengin besin ne? Uzman isim vatandaşı uyardı: Bağışıklığı ne destekliyor açıkladı! Duyanlar şaşırıyor

Güneşin etkisinin iyice azaldığı kış aylarında hem bağışıklık sisteminin güçlenmesi hem de kemik sağlığı için vücudumuzun D vitamini ve kalsiyum düzeyinin desteklenmesi gerekiyor. Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, kış aylarında D vitamini ve kalsiyum alımına önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti

Yetersiz kalsiyum alımından en çok çocuklukla erişkinlik arasındaki geçiş döneminde (adolesan) yer alanlar ile yaşlıların zarar gördüğünü söyleyen Garipağaoğlu, “D vitamini ve kalsiyum, kemik sağlığının garantisi olan iki besin ögesi. Öncelikle kemikler olmak üzere vücudumuzun pek çok yerinde önemli görevleri olan, doğrudan bağışıklık sistemini güçlendiren D vitamini ayrıca, kalsiyumun bağırsaklardan emilmesini sağlıyor. Yaşlılar başta olmak üzere hemen her yaş grubunda kemik kaybı riski bulunuyor. Yaşlılarda görülen osteoporoz, kemiğin mineral yoğunluğunun azalıp daha zayıf ve kırılabilir hale gelmesi ile ortaya çıkan, tüm iskelet sistemini, dolayısıyla da yaşam kalitesini olumsuz etkileyen hastalıktır. Kemik kayıplarını önleyebilmek için özellikle kış aylarında, kalsiyum ve kalsiyum emilimini sağlayan D vitamini birlikte ve yeterli düzeyde alınmalıdır.” dedi.

“Çocuklar günde 2-3 dilim peynir tüketmeli”

Çocuklarda ergenliğe geçiş dönemi olan adolesan dönemin tüm yaşam boyunca kemik sağlığı açısından en önemli ve kritik dönemlerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “Bu dönemde alınan yeterli kalsiyum ile kemik kitlesi maksimum düzeyine ulaşabilmekte, erişkinlik döneminde kemik kitlesi korunabilmekte ve post-menapozal dönemde ise sadece kemik dokusunun kaybı yavaşlatılabilmektedir. Güneş ışığı vitamini olarak bilinen D vitamini besinlerde çok az bulunduğundan, çocuklar, kış aylarında D vitamini açısından riskli durumdadır. Güçlü bir bağışıklık sistemi için güneş ışınlarından mahrum olduğumuz kış aylarında, D vitaminini destek şeklinde ya da D vitamini ile zenginleştirilmiş besinleri tüketerek alabiliriz. Ülkemizde çocukların severek tüketebilecekleri D vitamini ile zenginleştirilmiş peynirler bulunmaktadır. Kalsiyum deposu olan peynir büyümede ve kemik sağlığının korunmasında da oldukça etkilidir. Bu nedenle büyüme çağındaki çocukların hemen her gün belli bir miktar D vitamini ile zenginleştirilmiş Misto, Burgu, Kaymaklı gibi peynirleri tüketmelerini öneriyoruz.” açıklamasını yaptı.

“Peynirin diğer süt ürünlerine göre kalsiyum içeriği daha fazladır”

Süt ve süt ürünlerinin, içerdiği zengin protein ve kalsiyum ile kemik sağlığının korunmasında biyoyararlılığı en fazla olan besinler olduğunu ifade eden Garipağaoğlu, özellikle kalsiyum zengini olan peynirin düzenli tüketilmesinin kemik erime riskini büyük ölçüde azalttığını vurguladı.

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Prof. Garipağaoğlu, “Peynirin diğer süt ürünlerine göre kalsiyum içeriği daha fazladır. Bunun için günde en az 50-60 gram peynir ile iki su bardağı süt veya yoğurt yemeye özen gösterilmeli. Kemik kaybı riski taşıyan hamileler ve yaşlıların yanı sıra gelişme çağındaki çocuklar için peynir, hem keyifli bir atıştırmalık hem de kalsiyum bakımından oldukça zengin bir besin” şeklinde konuştu.