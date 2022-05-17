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Yerel D-100’de üç araç birbirine girdi
Yerel

D-100’de üç araç birbirine girdi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu’nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 05:48:00 -
D-100’de üç araç birbirine girdi

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan 41 P 4363 plakalı işçi servisinin sürücüsü Ö.D., sol şeride doğru manevra yapak istedi. Bunun ardından hemen arkadan gelen E.A. yönetimindeki 34 TC 4826 plakalı Mercedes marka otomobil servis aracına, K.S. idaresindeki 34 BEY 632 plakalı Hyundai marka otomobil ise Mercedes marka otomobile çarptı.

Kaza sonrasında araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal akışına döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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