Çürük bina dayandı, yenisi hasar aldı!

Eski Maraş Defterdarlığı binası, yıllar önce düzenlenen “çürük” raporu nedeniyle boşaltılmıştı. Yıkılmasına karar verilen binanın hemen bitişiğindeki bina da yine “çürük” raporluydu.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, defterdarlığa komşu bu binanın rapora rağmen kullanılmaya devam ettiği ileri sürüldü. Yaşanan iki büyük depremde bitişik nizamdaki bu iki binadan eski Defterdarlık binası ayakta kalırken, diğeri yıkıldı.

Borsa Caddesi üzerinde yeni inşa edilen defterdarlık binası ise büyük hasar gördü. Yeni Deftarlık binasının dış duvarlarında yer yer yıkılmalar, iç bölümünde ise çökmeler yaşandı. Büyük hasar gören Defterdarığın yeni hizmet binasının da soruşturulan binalar arasında bulunduğu iddia edildi.