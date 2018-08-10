Cunta avukatları FETÖ avukatı oldu

Devlet kurumlarını ağ gibi saran ve uluslararası bir ihanet şebekesi haline gelen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) firari teröristlerinin sözcüleri ‘tanıdık’ çıktı. Fetullahçı hainlerin savunmasına soyunan avukatların, FETÖ’nün kumpas kurduğu iddiasıyla açılan Balyoz ve Ergenekon davalarına da baktığı belirlendi. Özellikle ulusalcıların; FETÖ’cülükten yargılanan hainleri yüksek meblağlar karşısında savunduğu bildirildi.

MÜVEKKİLİ FETÖ İLE İLİŞKİSİNİ KESMİŞ!

Balyoz davasında 15 kişinin avukatlığını yapan Hakan Tunçkol, Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 73 kişi hakkında açılan ‘Çatı davası’nın sanıklarından Alaaddin Kaya’nın avukatlığını yapıyor. Balyoz avukatı olan Tunçkol, FETÖ’nün darbe girişiminde yargılanan en üst rütbeli eski Yarbay Adnan Uygun’un da sözcülüğünü yapıyor. İki ağırlaştırılmış müebbet ve 810 yıl 6 ay hapis cezası alan FETÖ’cü Adnan Uygun’un avukatı Tunçkol kendisini şu sözlerle savunmuştu: “Müvekkilim FETÖ ile alakalı ilişkisini kestiğini söyledi. Şu an bu davaya müdahil olanların da avukatı değilim. Herhangi bir menfaat çatışması yok.” Avukat Tunçkol, darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'na yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan aralarında darbenin gerçekleşmesi halinde TRT'nin başına geçeceği ileri sürülen ekipte yer alan Zafer Mercan için de cüppesini giymekten çekinmedi.

‘CEZAEVİNDE DURMASIN, EVİNDE OTURSUN’

FETÖ’nün kumpas davalarından olduğu ifade edilen Ergenekon davasında üst rütbeli askerleri savunan Lale Beşe, dava sürecinde kimi zaman avukat sıralarının üzerine çıkarak şova imza atıyordu. Aynı Lale Beşe, FETÖ'nün darbe girişimi davasında bütün suçlamaları inkar eden eski Yarbay Meftun Metin’i savunuyor. Lale Beşe; mahkemelerde, darbecilerin evlerinde elektronik kelepçeyle cezalarını çekebileceğini, cezaevlerinin çok masraflı olduğu yönünde savunma yöntemine başvuruyor. Sanık Metin, 15 Temmuz gecesine ilişkin şöyle demişti: "Ben emirleri uyguladım. O geceki olağanüstü kaos ortamında yapmam gerekeni yaptım.”

POLİS MÜDÜRLERİNİN AVUKATIYMIŞ

Ergenekon davası sanıklarından Rasim Görüm, Ali Yiğit ve Muzaffer Şenocak’ın avukatlığını yapan Mehmet Sami Selçuk ise, FETÖ’cü polis müdürlerinin savunmalarını hazırlıyor. Örgütün kara kutularından İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, İstanbul Terörle Mücadele eski Şube Müdürleri Ömer Köse ve Yurt Atayün, İstanbul Mali Suçlar eski Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy ile İstanbul İstihbarat eski Şube Müdürü Erol Demirhan’ın avukatlığını yapan Sami Selçuk, savunmasında şöyle demişti: “Biz şuna inanıyoruz; soruşturmayı yürüten soruşturma makamları da çok iyi bilmektedirler ki, müvekkillerimizin herhangi bir silahlı terör örgütüne üyeliği söz konusu değildir fakat maalesef 17-25 Aralık süreciyle birlikte müvekkillerimize suç istinat edilmeye çalışılmakta, bu minvalde mağdurlar üretilmekte, deliller üretilmekte, hukuka, anayasaya, yasalara aykırı bir şekilde soruşturmalar üretilmektedir.”