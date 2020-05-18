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Cüneyt Özdemir'den olay FETÖ açıklaması: Bana 'yedireceklerini' söylediler

Gazeteci Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'cüler tarafından tehdit edildiğini belirtti. Özdemir "Tümgeneral Cihat Yaycı hakkındaki yorumlarımı bana 'yedireceklerini' söyleyenler, twitter'a şikayet edenler, dava açma ile tehdit edenler... Vay arkadaş ya" diye yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:02:00 - 2020-05-18 11:42:13
Cüneyt Özdemir'den olay FETÖ açıklaması: Bana 'yedireceklerini' söylediler

Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin gazeteci Cüneyt Özdemir de değerlendirmelerde bulunmuştu.

Kararı eleştirmişti

Özdemir, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, ''Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de siyaset stratejisini değiştiren, Fetömetreyi icat eden Tümgeneral Cihat Yaycı bir gece ansızın görevden alınır. Mantıklı bir açıklama var mı? Yok. Bir gerekçe var mı? Yok. O zaman soralım; Bu normal mi? Ne iş?'' ifadelerini kullanmıştı.

''FETÖ tarafından ciddi saldırı altındayım''

Özdemir, söz konusu olaya ilişkin olarak bugün yaptığı açıklamada, birkaç gündür FETÖ tarafından saldırı altında olduğunu ileri sürdü.

Özdemir, ''Tehdit edenler, hesap soracağını söyleyenler, Tümgeneral Cihat Yaycı hakkındaki yorumlarımı bana 'yedireceklerini' söyleyenler, twitter'a şikayet edenler, dava açma ile tehdit edenler... Vay arkadaş ya... Hey gidi hey!'' ifadelerini kullandı.

 

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