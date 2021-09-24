Cüneyt Özdemir'den bomba itiraflar! Tekrar tekrar söyle Kılıçdaroğlu anlamaz

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21 Eylül tarihinde başlayan ve 26 Eylül'e kadar devam edecek olan "İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST"e bu yıl 200 bin öğrenci projeleriyle birlikte katıldı.

Geçmişte Türkiye'yi her açıdan ABD mandası haline getiren ve hizmet anlayışı heykelden öteye gidemeyen gerici CHP'nin kendilerine destek verdiğini iddia ettikleri Z kuşağı TEKNOFEST'e akın etti.

CHP'yi üzecek sözler

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Cüneyt Özdemir, bütün umutlarını Z kuşağına bağlayan CHP'yi üzecek sözler sarfetti.

Selçuk Bayraktar ve ailesinin Türkiye'de büyük işler başardığını ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen TEKNOFEST'e 200 bin öğrencinin projeleriyle birlikte katıldığını aktaran Özdemir, "Şu rakama bakın ve Türkiye'ye inanın" dedi.

Bayraktar ailesinin Türkiye'de tarih yazdığını ve yazmaya da devam ettiğini anlatan Cüneyt Özdemir, şunları söyledi:

"200 bin öğrenci projeleriyle katılmış ve yarışıyorlar. 200 bin ne demek ya! Şu rakama bakın ve Türkiye'ye inanın. Üstelik bu yıl TEKNOFEST'e katılım daha da fazla olabilirmiş. Demişler ki korona var, çok da fazla almayalım. 200 bin de yeter demişler."