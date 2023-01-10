Cüneyt Çakır'dan yıllar sonra gelen şok itiraf!

WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor (WL Convention) organizasyonundaki panele katılan FIFA kokartlı eski hakem ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Eğitmeni Cüneyt Çakır, Türk hakemliğinin eski günlerine döneceğine inandığını söyledi.

Antalya'da devam eden WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor (WL Convention) organizasyonunda, FIFA kokartlı eski hakem ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Eğitmeni Cüneyt Çakır, 'Futbolda Dünyanın Hakemlerden Beklentisi Nedir?' konulu panele katıldı. UEFA Uzman Hakem Koçu Burçin Keskin moderatörlüğündeki panele UEFA Hakem Kurulu Üyesi Jaap Uilenberg de video konferans yöntemiyle konuşmacı olarak katılım gösterdi.

Maçları takip etmenin 20 sene öncesine göre çok daha kolay olduğunu söyleyen Cüneyt Çakır, "Televizyon karşısına geçtiğimizde tek bir maç izleyebilirdik. O maçı izlemek için bir hafta boyunca beklerdik. Sadece TRT yayın yapardı. Pazar akşamları belki de İspanya Ligi'nden bir maç verilirdi. Biz de heyecanla beklerdik. Artık böyle değil. Şimdi hafta sonu her hangi bir kanalı açın. İstediğiniz lige ulaşabiliyorsunuz. Platformlar var, takip edebiliyorsunuz. Orada görev yapan üst düzey yöneticiler, bizim yönettiğimiz her maçı takip ediyorlar. Sadece Şampiyonlar Ligi ya da milli maçlarda yönettiğimiz performansları değerlendirmiyorlar. Kendi ülkemizde yönettiğimiz performanslarla da değerlendirme yapıyorlar" diye konuştu.

"FIFA yöneticileri bizi tebrik etti"

2018 Dünya Kupası'nda yaşadığı bir anından bahseden Çakır, "2018 yılında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İngiltere-Hırvatistan yarı final maçını yönettikten sonra soyunma odasına iki üst düzey FIFA yöneticisi geldi. Bizi gösterdiğimiz performanstan dolayı tebrik ettiler. Yöneticilerden birisi, diğerine; 'Ya çok zor maçtı. Bu hakemler çok iyi bir performans gösterdiler bu zorlu müsabakada' diye konuştu. Diğeri ise ona dönüp; 'Bu Cüneyt için önemli bir şey değil, kendisi Türkiye'de 14 tane Fenerbahçe-Galatasaray maçı yönetmiş biri' dedi. Yani derbilerin sayısına kadar her şeyi biliyorlardı" dedi.

Türk hakemliğindeki ilerleme sürecini daha iyi anlayabilmek için, daha öncesine gidilmesi gerektiğinin altını çizen Cüneyt Çakır, "Bizler hakemliğe 1994 yılında başladığımızda, yaklaşık 4 sene klasman yükselmeden amatör kümede görev yaptık. İstanbul'da olmanın avantajı ile bine yakın maç yönettim. Öyle bir tecrübe ile geldim. Babamın hakem olmasından dolayı camiayı çok iyi tanıyordum. Camianın içindeydim. Oyun kurallarını biliyorum, oradaki insanların gösterdikleri çabayı görüyordum, zorlukları görüyordum. Hepsini yaşamış biriyim aslında. Şunu fark ettim. Uluslararası alanda görev yapan çok fazla sayıda Türk hakemi yoktu. Bunu başarmış kişilerde aslında bireysel olarak başarmıştı. Kendi çabalarıyla, tırnaklarıyla kazıyarak gelmişlerdi. Ortada belli bir sistem yoktu. Doğan Babacan hocamız, Allah rahmet eylesin, 70'li yıllarda Dünya Kupası maçı yönetmiş, Ahmet Çakır hocamız Avrupa Şampiyonası'nda görev yapmış, fakat daha sonrası gelmemiş. Ben Avrupa'da seminerlere katıldığım zaman şunu anladım. Biz aslında kendi içimizde yaşıyoruz hakemliği" ifadelerini kullandı.

"Bana; 'Sen Türk'sün, Müslümansın senin çok şansın yok' dediler"

Hakemliğe başlarken hayallerinin olduğunu belirten Çakır, "2006 yılında ilk FIFA kokartını takmaya hak kazandığım zaman, hakemlik konusunda orada bambaşka bir dünya gördüm. Ben hakemliğe başlarken hayallerim vardı. FIFA kokartını takmaya giderken, bana; 'Sen Türk'sün, Müslümansın o yüzden senin çok bir şansın yok' dediler. Ne demek istediklerini anlayamadım. O yüksek motivasyonlu, hayalleri olan genç bir hakemi maalesef bu şekilde yolladılar o seminere. Fakat ben oraya gittiğim zaman, işin aslında öyle olmadığını gördüm. Çok farklı bir ortam vardı orada. Çok farklı bir bakış açısı vardı. Ülkeme döndüğümde ben bunu paylaşmak istedim. Paylaştığım konulardan bir tanesi de aslında başarılı bir maç yönetmenin, sahada başarılı bir performans sergilemenin en önemli şeylerinden bir tanesinin ekip olmaktan geçtiğiydi. Ancak bana; 'Grupçu musunuz?' dediler. Ekip olmanın ne kadar önemli olduğu, iyi bir ekiple çok şey başarılabileceği sonra ortaya çıkt" şeklinde konuştu.

"Hakemler saygı görmek istiyorsa, saygı göstermeli"

Hakemler ve oyuncular arasındaki iletişimin yeterli seviyede olmadığına dikkat çeken FIFA kokartlı eski hakem, "Hakemler saygı görmek istiyorsa, saygı göstermeli. Günümüzde, dördüncü hakemlerle teknik direktörler arasında iletişim giderek artıyor. Oyuncularla hakemler arasındaki iletişim yeterli seviyede değil. Her geçen gün daha iyi oluyor. Ben hakemliği bıraktığımda, medyada beni eleştirenler; 'Hocam sizi çok eleştirdik. Hakkınızı helal edin' dediler. Her şey futbolu geliştirme adına yapılan bir yorum. Birbirimizi dinleyip, harekete geçmeliyiz. Bunu sağlarsak, işte o zaman modern hakemlik denilen o şey kendi kendine oluşacak. TFF Başkanımızın üzerinde durduğu en önemli kavram güven. Bunu da en güzel şekilde sağlıyor. Birbirimize güven duyalım" diyerek paneldeki sözlerini tamamladı.