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Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Cüneyt Arkın, yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 23:26
Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Cüneyt Arkın, Silivri’deki yazlığında yaşadığı solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınlarının araması üzerine 81 yaşındaki oyuncu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Arkın'ın menajerlik şirketinden edinilen bilgiye göre, KOAH hastası olan oyuncu, kontroller için bugün Silivri'deki bir özel hastaneye gitti.

Kontrolleri yapılan oyuncu, rutin uygulama doğrultusunda oksijen aldı ve daha sonra evine geri döndü.

Cüneyt Arkın'ın Instagram hesabından da "Rutin kontrol için hastaneye gidilmiştir. Evde kullanmış olduğu oksijeni hastanede takıldı ve daha sonra evine geri döndü. Her şey yolunda" mesajı paylaşıldı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 23:26
  1. Cüneyt Arkın
  2. Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu

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