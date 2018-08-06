Cüneyt Arkın'ın oğlundan açıklama!

Cüneyt Arkın adıyla bilinen ünlü oyuncu Fahrettin Cüreklibatur, dün hastaneye kaldırılmıştı. Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı haberleri çıkan Cüneyt Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Kontrolleri yapılan sanatçı, rutin uygulama doğrultusunda oksijen aldı ve daha sonra evine geri döndü. Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Murat Arkın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cüneyt Arkın'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Türk sinemesının efsane isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın, Silivri’deki yazlığında solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınlarının araması üzerine 81 yaşındaki usta oyuncu, dün ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı haberleri çıkan Cüneyt Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

'ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK'

Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının sağlığı ile ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oğul Arkın, gösterilen vefaya teşekkür etti.

Arkın, şu ifadeleri kullandı:

"Babamın sağlığı gayet iyi. Endişelenecek bir durum yok. Dünden bu yana bizleri mesajları ile, duaları ile yalnız bırakmayan sizler vefasınız, dostluksunuz. Sizler bu ülkede hala güzel birşeyler olabileceğinin en büyük kanıtısınız. Sağolun..."