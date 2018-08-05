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Cüneyt Arkın ambulansla hastaneye kaldırıldı!

Cüneyt Arkın, yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

05 Ağustos 2018 Pazar 21:12
Cüneyt Arkın ambulansla hastaneye kaldırıldı!

Oyuncu Cüneyt Arkın, Silivri’deki yazlığında yaşadığı solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınlarının araması üzerine 81 yaşındaki oyuncu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada ilk tetkikleri yapılan Arkın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Genel durumu takibe alınan Arkın’ın durumunun iyiye gitmesi halinde yarın yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 21:12
  1. cüneyt arkın

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