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Cumhur’un Ankara Adayı Özhaseki: Mansur Yavaş kirli ilişkiler içine saplanmış

Cumhur İttifakı Ankara Adayı Mehmet Özhaseki, ‘zillet’in adayı Mansur Yavaş’ın karıştığı sahte senet iddialarına ilişkin, “CHP’den bir tanesi çıkıp konuşmuyor. Savunsunlar hadi bakalım, savunamazlar. Çünkü kirli bir ilişki var. Yıllardır siyasetin içindeyim, ticaret de yaptım. Ama bu kadar kirli ilişki görmedim” dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:05
Cumhur’un Ankara Adayı Özhaseki: Mansur Yavaş kirli ilişkiler içine saplanmış

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Hakim Evi’nde AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis’in STK’larla birlikte düzenlediği toplantıda, Ankara’daki Kayseri Pınarbaşı hemşeri derneği üyeleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gerçekleştirdiği önemli projeleri hatırlatan Özhaseki, seçilmesi halinde Ankara’yı dünyanın en önemli başkentlerinden biri haline getirecek birbirinden çarpıcı projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

“Vatandaşlarımızı terörün kucağına mı bıraksaydık”

Türkiye’nin son 4-5 yılda son derece vahşi terör saldırılarına hedef olduğunu anlatan Özhaseki, “Allah’a şükür bunların hepsini atlattık. Bölücü terör örgütünü başımıza sardılar. Terör örgütünün tehdidiyle Doğu ve Güneydoğu’da belediye başkanlıklarını aldılar. Ancak belediyelerin bütçesindeki bütün parayı Kandil’e gönderdiler. Tek bir yatırım yapmadılar. Biz de kayyım atayarak vatandaşlarımızı hizmetle tanıştırdık. Ne yapsaydık, vatandaşlarımızı terörün kucağına mı bıraksaydık?” diye konuştu.

Erdoğan’ın partideki FETÖ’cüleri kovduğu toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 17-25 Aralık kalkışmasının ardından, 2014 yılında partide gerçekleştirilen bir toplantıda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) liderinin bir yabancı ülkenin ajanı olduğunu ve ülkemizi ele geçirmek için çalıştığını belirterek, “Partimizde buna inanan, gönül verenler varsa çıksınlar terk etsinler partimizi” dediğini aktaran Özhaseki, “Bildiğiniz gibi aralarında ünlü isimlerin olduğu 10 kadar kişi partiden istifa etti, sonra bazıları yurt dışına kaçtı. 15 Temmuz’dan sonra da bu örgüt, gerçek yüzünü ortaya koydu. Allah’a hamdolsun, vatandaşlarımız tankların, bombaların üzerine yürüyerek vatanını korudu. Biz parti yönetimi olarak gereken tedbirleri aldık. Hangi görevde olursa olsun, bunları tespit edip ihraç ettik, haklarında işlem yaptık. İşte ülkemiz böyle tehditler atlattı” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine daima başvuracaklarını belirten Özhaseki, Ankara’daki Kayserililerden de gerek seçim sürecinde, gerekse seçim sonrasında destek istedi.

“Anketlerde öndeyiz”

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, bir gazetecinin, Mansur Yavaş’ın “Hayatında tatmadığı yenilgiyi tattıracağız” sözlerini hatırlatması üzerine, “Bizim arkadaş gittiği partinin geleneğine çabuk uyum gösterdi. Seçimlerde bir alışkanlıkları var. Seçime kadar ‘öndeyiz, kesin kazandık’ diyorlar. Seçimleri kaybettikten sonra da ‘oylara sahip çıkamadık, çaldırdık’ diyorlar. Her sandığın başında 15-20 kişi var. Cep telefonlarıyla videosunu çekiyorlar. Görevli memurlar var. Memur oy için memuriyetini yakar mı, böyle salaklık olur mu? Emin olun Ankara halkı kendilerinden çok daha akıllı. Onlara uymuyor. Anketlerde öndeyiz. Her şey yolunda” değerlendirmesini yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli’nin ittifak açıklaması

Sezai Temelli’nin “Ankara’da Mansur Yavaş, İstanbul’da İmamoğlu bizim oylarımızla seçilecek” şeklindeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede de, “CHP’de Kemal bey yönetimiyle birlikte bir algı çalışması dönemi başladı. Gerçekten farklı algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu senelerdir böyle. İttifakla ilgili HDP var mı yok mu tartışmalarında, partinin genel başkan yardımcıları ne var ki bunda diyor, ama Kemal Bey, ‘Ne gezsin öyle bir şey’ diyor. Ama Ahmet Türk diyor ki, ‘Kemal Bey bizi çağırdı, oturduk. İttifak konusunda bizden destek istedi, biz de peki dedik’ Kandil diyor ki, ‘Evet Millet İttifakı’nı destekliyoruz, Cumhur İttifakı’na kaybettirmek için her şeyi yapacağız’ Sezai Temelli’nin iki ifadesi var: Birinde diyor ki, ‘Kürdistan’da kazanacağız. Cumhur İttifakı’na da batıda kaybettireceğiz’. Dün de isim vererek diyor ki, ‘Mansur Efendi, kazanırsan sayemizde kazanacaksın, senin yakanı bırakmayız’ diyor. Ben bunu söylediğim zaman da çıldırıyorlar. Ne olur dürüst olun. Ortaya çıkın deyin ki ‘bunlar bizi destekliyor’, ama ne yazık ki dürüstlük bunlarda yok” ifadelerini kullandı.

“Sahte senet Mansur Beyin en büyük ayıbıdır”

Hele son ortaya çıkan senet işinde, sahte senetle icra takibi yapması, arkasından binbir türlü kirliliğin ortaya çıkması, bunlara bir türlü cevap verememesi, Mansur Beyin en büyük ayıbıdır” diyen Mehmet Özhaseki, şunları söyledi: “CHP’den bir tanesi çıkıp konuşmuyor. Herhalde kara kara düşünüyorlar ‘ne yapacağız’ diye. Savunsunlar hadi bakalım, savunamazlar. Çünkü kirli bir ilişki var. Yıllardır siyasetin içindeyim, ticaret de yaptım. Ama bu kadar kirli ilişki görmedim. Bunlar iplikleri pazara çıktıkça da yüzleri kızarmaya devam edecek inşallah.

“Eymir ve Mogan masmavi olacak”

Ankara’nın Mogan ve Eymir Gölleri var. Kanal Ankara Projesi’nin hayata geçirilmesiyle buralar turizm alanı olacak” şeklinde konuşan Özhaseki şunları aktardı: “Bakanlığım döneminde dipte biriken çamurları temizlemek üzere proje başlattım. Şu anda çamur sıyrılmaya devam ediyor. Bittiğinde iki göl de masmavi göller olacak. Balıklar yetişecek. Ben Kayseri’de su kayağı yaptım. Ankara’da da yapacağız. Ankara’da sen bana kara çal, ben sana kara çalayım anlayışı var. Adayların hiçbiri ortaya proje koyamıyor bu yüzden.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:05
  1. İstanbul
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  3. Ankara Hakim Evi
  4. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis
  5. STK
  6. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. 17-25 Aralık kalkışması
  9. Mansur Yavaş
  10. Sezai Temelli
  11. HDP
  12. Millet İttifakı
  13. Ahmet Türk
  14. Cumhur İttifakı
  15. Mehmet Özhaseki
  16. Kanal Ankara Projesi

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn7 dk önce
    sen sanki sütten çıkmış ak kaşıksın. başa geçince kentsel soygun şey dönüşümü öğreteceksin bu millete senide göreceğiz ne kadar indireceksiniz. alayınız hep indirme derdinde. allahtan korkunuzda yok aldıklarınız çaldıklarınız haram zıkkım zehir olsun kanser olarak yedi sülalenizden çıksın

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