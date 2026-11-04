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Dünya Cumhuriyetçilerin kalesini yıkan isim konuştu! Seçimi aldı Trump’a çaktı
Dünya

Cumhuriyetçilerin kalesini yıkan isim konuştu! Seçimi aldı Trump’a çaktı

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Cumhuriyetçilerin kalesini yıkan isim konuştu! Seçimi aldı Trump’a çaktı

ABD Kongre ara seçimlerinde Demokrat aday James Talarico, Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Texas’ta Trump’ın desteklediği Ken Paxton’ı geride bırakarak Senato yarışını kazandı. Talarico, zafer konuşmasında milyarder bağışçılara ve Washington’daki siyasi düzene sert sözlerle yüklendi.

Texas’ta 1988’den bu yana görülmeyen bir seçim sonucu ortaya çıktı. ABD Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi olarak bilinen Texas eyaletindeki Senato yarışını kazanan Demokratların adayı James Talarico, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, destekçilerine yaptığı konuşmanın görüntülerini paylaştı.

 

“Texas'ı geri aldık”

Konuşmasına "Texas'ı geri aldık." sözüyle başlayan Talarico, bu seçimin "bölücü siyasetin sevgi siyasetine rakip olamayacağını" gösterdiğini dile getirdi.

 

Trump’a gönderme yaptı

Talarico, gücün halkta olduğunu vurgulayarak, "Ülkedeki her milyarder ve trilyoner bağışçıya ve bu bozuk siyasi sistemin yozlaşmış destekçilerine bir mesaj verdik." diye konuştu.

Eyaletteki seçim zaferine İncil'le atıfta bulunan Talarico, "Bu yarışta, kendi Goliath'larımızla karşı karşıya geldik. Dünyanın en zengin ve en güçlü adamı ve Washington'daki tüm siyasi düzenle karşı karşıya geldik." dedi.

 

Talarico tarihi zafer yazdı

Talarico, rakibi Ken Paxton'ı geride bırakarak 1988'den bu yana ilk defa Texas'ın Senato renklerini maviye boyadı ve önemli bir zafere imza attı.

Talarico, seçim kampanyasında günlük yaşam maliyetlerini düşürmeye ve eyalet başsavcısı olan Paxton'a yöneltilen yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme getirmeye odaklanmıştı.

 

Başkan Donald Trump'ın desteğini alan Paxton ise kampanya süresince, Talarico'nun sosyal konulardaki ilerici duruşunun Texas'ın değerleriyle örtüşmediğini savunmuştu.

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