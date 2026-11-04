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Aktüel Kaldırımda çay içerken otomobil ezdi
Aktüel

Kaldırımda çay içerken otomobil ezdi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Niğde'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda çayını içen bir kişiyi ezdi. Kaldırımdaki bir başka kişi son anda kaçarken, kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 24 Ekim'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 51 AEP 108 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki kişilerden biri aracı son anda fark edip kaçtı.

Bu sırada çay içen bir kişiye ise otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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