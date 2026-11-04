Kaldırımda çay içerken otomobil ezdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Niğde'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda çayını içen bir kişiyi ezdi. Kaldırımdaki bir başka kişi son anda kaçarken, kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, 24 Ekim'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 51 AEP 108 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki kişilerden biri aracı son anda fark edip kaçtı.
Bu sırada çay içen bir kişiye ise otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.