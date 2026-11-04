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Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!

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Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!

Dünyanın en iyi sebzeleri listesi açıklandı! Farklı ülkelerin lezzettlerinin girdiği listede Türkiye'den bir sebze bulunuyor.

#1
Foto - Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!

TasteAtlas'ın yayımladığı sıralama, dünya mutfağında öne çıkan sebze çeşitlerini bir kez daha gündeme taşıdı. Farklı ülkelerin kendine özgü tarım ürünlerinin yer aldığı listede domates ve biber çeşitleri dikkat çekerken, Türkiye'nin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Urfa biberi de uluslararası rakipleri arasına girdi.

#2
Foto - Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!

İşte dünyanın en iyi sebzeleri listesi: 1- San Marzano domatesi İtalya

#3
Foto - Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!

2- Aja Amarillo Peru

#4
Foto - Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!

3- Pomodoro di Pachino İtalya

#5
Foto - Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!

4- Cipolla Rossa di Tropea Calabria İtalya

#6
Foto - Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!

5- Tomataki Santorinis Yunanistan

#7
Foto - Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!

6- Datterino İtalya

#8
Foto - Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!

7- Rocoto chile Peru

#9
Foto - Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!

8- Yukon Gold Kanada

#10
Foto - Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!

9- Ají limo Peru

#11
Foto - Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!

10- Makói vöröshagyma Macaristan

#12
Foto - Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!

11- Piperiá Florínis Yunanistan

#13
Foto - Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!

12- Ají panca Peru

#14
Foto - Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!

13- Patata Kato Nevrokopiou Yunanistan

#15
Foto - Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!

14- Pementos de Padrón İspanya

#16
Foto - Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!

15- Urfa Biberi Türkiye/ derleyen: haber7

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