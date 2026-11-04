Dünyanın en iyi sebzelerini seçtiler! Türkiye'den bir sebze listede!
Dünyanın en iyi sebzeleri listesi açıklandı! Farklı ülkelerin lezzettlerinin girdiği listede Türkiye'den bir sebze bulunuyor.
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Dünyanın en iyi sebzeleri listesi açıklandı! Farklı ülkelerin lezzettlerinin girdiği listede Türkiye'den bir sebze bulunuyor.
TasteAtlas'ın yayımladığı sıralama, dünya mutfağında öne çıkan sebze çeşitlerini bir kez daha gündeme taşıdı. Farklı ülkelerin kendine özgü tarım ürünlerinin yer aldığı listede domates ve biber çeşitleri dikkat çekerken, Türkiye'nin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Urfa biberi de uluslararası rakipleri arasına girdi.
İşte dünyanın en iyi sebzeleri listesi: 1- San Marzano domatesi İtalya
2- Aja Amarillo Peru
3- Pomodoro di Pachino İtalya
4- Cipolla Rossa di Tropea Calabria İtalya
5- Tomataki Santorinis Yunanistan
6- Datterino İtalya
7- Rocoto chile Peru
8- Yukon Gold Kanada
9- Ají limo Peru
10- Makói vöröshagyma Macaristan
11- Piperiá Florínis Yunanistan
12- Ají panca Peru
13- Patata Kato Nevrokopiou Yunanistan
14- Pementos de Padrón İspanya
15- Urfa Biberi Türkiye/ derleyen: haber7
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