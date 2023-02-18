Cumhuriyet yazarı Coşkun darbeci dostu Vural Savaş'ın yasını tuttu!
Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Alev Coşkun, bugünkü köşe yazısında, merhum Necmettin Erbakan Hoca liderliğindeki Refah Partisi'ni kapattıran 28 Şubat darbecisi Vural Savaş'ın yasını tuttu.
Yeniakit.com.tr
28 Şubat darbe döneminin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı darbeci Vural Savaş için cenaze töreni düzenlendi.
Savaş, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında öldü.
Ocak 1997’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçilen Savaş, 28 Şubat sürecinde Milli Görüş’e savaş açarak, önce Refah Partisi’nin, ardından Fazilet Partisi’nin kapatılması için dava açmıştı.
Refah Partisi'ni kapattırmıştı!
Darbeci Vural Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Mayıs 1997 tarihinde, “Anayasanın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği” iddiasıyla Refah Partisi’nin kapatılmasını talep etmişti.
Hazırladığı iddianamede, Anayasa’nın 68 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına işaret eden Savaş, “Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz.” hükmünü ileri sürmüştü.
Anayasa Mahkemesi, 16 Ocak 1998’de merhum Necmettin Erbakan Hoca liderliğindeki Refah Partisi’nin kapatılmasını kararlaştırmıştı.
Alev Coşkun darbeci dostunun arkasından bunları yazdı!
Cumhuriyet gazetesi yazarı Alev Coşkun, bugünkü köşesinde darbeci Savaş'ın yasını tuttu.
Coşkun Vural Savaş'ı, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iken 21 Mayıs 1997’de 'Anayasanın laiklik ilkesine aykırı eylemleri' nedeniyle Refah Partisi, ardından Fazilet Partisi aleyhine dava açtı. 2006’da, 'Ülkede irtica giderek artıyor, görevde olsaydım AKP’ye kapatma davası açardım' dedi." sözleri ile güzelledi.
Darbe özlemi çeken Cumhuriyet yazarı, yazısını darbeci dostu Vural Savaş'a seslenerek tamamladı: Büyük hukukçu, içtenlikli Atatürkçü sevgili Vural Savaş seni çok arayacağız.