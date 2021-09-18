Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? Tavukları ihmal eden Muharrem İnce kararını açıkladı

CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin 1. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kurultay'da, Türkiye'nin çok sayıda il ve ilçe teşkilatlarından gelen partililer salonu doldurdu. Sahnede partililere seslenen İnce, önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

“Açıklıyorum, aday adayıyım”

İşte Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin konuyla ilgili yaptığı açıklaması:

"10 seçim beklemek yok. Başka aday aramak da yok. Genel Başkan, Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor.

İstiyor muyum? Evet istiyorum. Açıklıyorum; aday adayıyım. Ama sandığı koyacağız önünüze, bütün üyelerin önüne sandığı koyacağız.

Belki bir başka vatan evladı da çıkar, ‘Ben de adayım' der. Üyeler karar verecek buna.

Önce partide demokrasi, sonra Türkiye'de demokrasi. Partide demokrasisi olmayanların Türkiye'ye demokrasi vaat etme hakları yoktur."

Muharrem İnce'yi tavuklar bekliyor?

Muharrem İnce, 30 Mart Seçimleri öncesinde katıldığı televizyon programında "AK Parti, yüzde 49 oy alsın bırakırım siyaseti bırakırım, başka ne yapacağım ki? Giderim kitap okurum, tavuk beslerim köyde" demişti.

İnce'nin AK Parti'nin yüzde 49 almasını hayal olarak gördüğü açıklamaları 1 Kasım Seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 49 oy almasından sonra sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kullanıcılar Muharrem İnce'ye 'Siyaseti bırakıp tavuk besleyecek misiniz?' sorusunu yöneltti. İnce, bu ifadeleri hakkında henüz yeni bir açıklama yapmadı.