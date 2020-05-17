Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Ramazan Bayramı'nda alınacak önlemlerle ilgili açıklama

Türkiye'deki koronavirüs salgınında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı en çok merak edilen konulardan biriyken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önümüzdeki haftada ortaya çıkacak tablonun alınacak kararlarda etkili olacağını söyledi.

"Birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel"

GZT'nin YouTube yayına katılıp açıklamalar yapan Kalın, "Korona sonrası dönemin yeni normal olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Tedbirlerle yaşamaya dikkat edeceğiz. Maskesiz çıkmamaya, sosyal mesafeyi korumaya özen göstermeliyiz. Ramazan Bayramı'na kadar önümüzde bir haftalık bir süreç var. Bu bir haftalık süreçte önümüze gelen tablo alacağımız kararlar bakımından önemli olacak. Ramazan Bayramı'nda da koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel." dedi.