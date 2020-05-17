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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bundan sonraki dönemde AB fikri tartışılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın koronavirüs sürecinden AB’nin iyi bir sınav vermediğini belirterek, “Bundan sonraki dönemde Avrupa Birliği fikrinin tartışılacağından emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 23:51:00 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bundan sonraki dönemde AB fikri tartışılacak

Koronavirüs döneminde Avrupa Birliği'nde ortaya çıkan ayrılığın bundan sonraki süreçte de etkili olacağını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü "Avrupa Birliği salgın sürecinde iyi bir sınav veremedi. Her ülke farklı bir politika izledi. Salgın hızlı bir şekilde yayılırken birlik ve beraberlik, dayanışma içinde hareket edemediler. Bunu kendileri de belirtiyorlar zaten. Bundan sonraki dönemde Avrupa Birliği fikrinin tartışılacağından emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

 

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