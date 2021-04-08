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Gündem Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman?
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman?

Vaka sayılarında yaşanan artışlar sonrasında gözler önemli kararların alındığı Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarına çevriliyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 20:29:00 -
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı, alınması muhtemel kararlar dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Tam kapanma iddialarının da gerçeklik payının olup olmadığı hususunu netleştirecek olan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Bugünkü program takviminde toplantı detayı yer almamaktadır. Daha önce yapılan açıklamada, Kabine Toplantısının iki haftada bir gerçekleşecek şekilde programlanacağı duyurulmuştu. Dolayısıyla toplantının 12 Nisan Pazartesi günü gerçekleşeceği söyelenebilir.

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