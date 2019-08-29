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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili kritik tarih belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1 yılı Eylül ayında kamuoyuyla paylaşılacak.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:08
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili kritik tarih belli oldu

 Sezai Erhan  Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir yıl geride kaldı. Cumhurbaşkanı’nın talimatı ile sistemin aksayan yönleri olup olmadığı üzerinde yapılan çalışma tamamlandı. Çalışmalar Eylül ayında kamuoyuyla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen değerlendirme çalışmasının ana hatları tamamlandı. YeniAkit’in edindiği bilgilere göre, sistemin aksayan yönünün uygulamadan kaynaklandığı tespit edildi, sistemle ilgili yapılan toplantılarda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin 26 Temmuz’da sona eren anketin sonuçları da değerlendirildi.

Müsteşarlık makamı yeniden oluşabilir

Müsteşarlık makamının yeniden oluşturulması, bakanlık komisyonlarının daha aktif olması ve TBMM’de milletvekilerinin kanunlarla ilgili danışacağı uzman bir büronun oluşturulmasının planlandığı son kararın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılacak son sunum sonrasında netlik kazanacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:08
  1. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
  2. Fuat Oktay

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