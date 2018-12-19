Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 3 kişi gözaltına alındı

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cumhuriyet savcısının talimatıyla, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, Kızılot ve Örenşehir mahallelerinde yaşayan S.D, M.T ve Ş.Ö. gözaltına alındı. Ş.Ö, sevk edildiği adli merciler tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.