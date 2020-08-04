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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Lübnan'a taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 21:09:52 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Lübnan'a taziye mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamaya ilişkin, "Lübnan halkının acılarını paylaşıyoruz. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız." ifadesini kullandı.

Oktay, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Fuat Oktay, mesajında, "Kardeş ülke Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. ‬‪Lübnan halkının acılarını paylaşıyoruz. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız." ifadesine yer verdi.

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